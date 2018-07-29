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NASA'dan yayınlanmamış fotoğraflar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.07.2018 13:32 | Son Güncelleme

NASA'nın yayınladığı Plüton fotoğrafları büyük ilgi görüyor.

Plüton'un kalbi.

NASA'nın gözüyle evren

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Plüton ve uydusu Charon
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Buz kıyı çizgileri ve karlı çukurları
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Plüton'un mavi gökyüzü
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Charon
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Plüton'dan manzara
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NASA bu güne kadar çekilmiş en güzel uzay fotoğraflarını yayınladı.
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Anahtar Kelimeler:
NASA Plüton Evren

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