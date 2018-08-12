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NASA Güneş'e yaklaşacak uyduyu fırlattı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

NASA’nın Güneş'in atmosferine dalış yapacak olan Parker Solar Probe adındaki Güneş inceleme uydusu, Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden fırlatıldı.

NASA’nın 1.5 milyar dolara mal olan bir otomobil büyüklüğündeki Parker Solar Probe uydusu, “Güneşe Dokunmak” olarak tanımlanan görev için uzaya fırlatıldı.

NASA'nın gözüyle evren

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NASA, Parker Probe’un 7 yıl sürecek olan yolculuğu sırasında Güneş'in etrafında 24 tur atacağını açıkladı.
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NASA'dan yapılan açıklamada, uydunun yerel saatle gece 0:33'te (TSİ 10:33) Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden hareket ettiği bildirildi.
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Boeing firmasının ürettiği Delta 4 roketiyle fırlatılan otomobil büyüklüğündeki uzay aracının dün sabah saatlerinde planlanan fırlatılışı, teknik aksaklık nedeniyle bugüne ertelenmişti.
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Uzayda saatteki 690 bin kilometre hıza ulaşması beklenen uzay aracı, Güneş yüzeyine 6,16 milyon kilometre yaklaşarak solar atmosfer hakkında bilgi toplayacak.
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Uzay aracı, keşif faaliyeti sırasında Güneş yörüngesinde bin 370 derecelik sıcaklığa maruz kalacak. Aracın üzerinde, Güneş'in radyoaktif etkisine dayanıklı, yaklaşık 12 santimetre kalınlığındaki karbon kompozit ısı kalkanı ısıyı yalıtarak aracı yaklaşık 30 derecede tutacak.
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Parker Güneş Kaşifi'nin, korona adı verilen milyonlarca derece sıcaklıktaki plazmadan oluşan dış halesinde yürüteceği keşif faaliyetinde 7 yıl boyunca Güneş'in çevresini 24 kez dönmesi planlanıyor. Keşif aracının, Güneş'i bugüne kadar insan yapımı herhangi bir objeden daha yakından inceleyeceği belirtiliyor.
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Aracın görevleri arasında güneş rüzgarının hızlanmasının, yıldızdan devamlı dışarı madde akışının ve koronadaki çok yüksek sıcaklığın gizemini çözmeye çalışmak yer alıyor.
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Kaşifin, Güneş'in aktif parçacıklarının hızlanmasının ardında yatan mekanizmanın anlaşılmasına yardım etmesi de bekleniyor. Güneş'in aktif parçacıkları, yıldızdan fırlayarak uzaklaştıklarında ışık hızının yarısından fazlasına erişiyor.
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Bilim adamları, aracın ısıyı kesen kalkanının görevi mümkün kılacağını ifade ediyor.
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NASA'nın gözüyle evren

NASA'nın gözüyle evren
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Plüton ve uydusu Charon
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Buz kıyı çizgileri ve karlı çukurları
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Plüton'un mavi gökyüzü
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Charon
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Plüton'dan manzara
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NASA bu güne kadar çekilmiş en güzel uzay fotoğraflarını yayınladı.
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Anahtar Kelimeler:
NASA güneş Cape Canaveral Uzay Üssü

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