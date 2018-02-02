NASA kadrajındaki gizemli cisim

NASA canlı yayınına UFO girdi!

1 / 28 Dünyanın tek uydusu olan Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile gerçekleşen Süper Kanlı Mavi Ay tutulması Türkiye'den ve dünyanın çeşitli bölgelerinden izlendi.

2 / 28 Bu tarihi anları milyonlara ulaştırmak için uzun bir süredir hazırlık yapan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Süper Kanlı Mavi Ay tutulmasını canlı yayınladı.

3 / 28 KADRAJA BİR CİSİM GİRDİ Ancak NASA'nın yayınında kadraja giren bir cisim, UFO tartışmalarını alevlendirdi. Özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan bu kare ülke basınında da kendisine yer buldu. NASA'dan konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

4 / 28 ÖNÜMÜZDEKİ 20 YIL İÇİNDE "ONLARLA" KARŞILAŞACAĞIZ Bilimkurgu filmlerinin değişmezi insanoğlu ile uzaylıların karşılaşmaması kuşkusuz biliminde en yoğun mesai harcadığı konu. SETI Institute'de çalışan Astronom Dr. Seth Shostak bu konu ile ilgili oldukça ilgi çekici açıklamalarda bulunmuştu.

5 / 28 Dr. Seth Shostak dünya dışı yaşam ile önümüzdeki 20 yıl içinde karşılaşacağımız öngörüsünde bulundu. Shostak, bu durumun fiziksel bir temas değil gezegenler arası bir mesaj olacağı iddiasında.

6 / 28 Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) de geçtiğimiz aylarda dünya dışı bir yaşama dair somut verilerin 20 yıl içinde çok daha net bir şekilde belirlenebileceğini açıklamıştı.

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8 / 28 YÜZYILIN EN ÇOK KONUŞULAN UFO GÖRÜNTÜLERİ Washington, New Hampshire'de çekilen bu ilk UFO görüntüsüyle başladı her şey ve yıllarca bazen şans eseri bazen takıntılı insanların ısrarları sonucu objektiflere yakalanan bir çok tanımlanamayan uçan nesneler görüldü gökyüzünde.İşte yüz yıldır en çok konuşulan UFO görüntüleri....1920'li yıllarda Amerika'da tam olarak belirlenemeyen bir bölgede çekilmiş uçan nesne

9 / 28 1929 Nisanında Colerado'da çekilmiş bir başka UFO

10 / 28 <p>1939 yılının ilk günlerinde kimliği bilinmeyen bir adam ve arkasında görülen UFO - Amerika </p>

11 / 28 2. Dünya Savaşı sırasında savaş uçaklarının arasında beliren tanımlanamayan uçan nesneler

12 / 28 Los Angeles - 1925 Şubat'ında patlayan bir uçağın yanında beliren parlak nesneler

13 / 28 Çin Tiensten, Hopeh bölgesinde 1942'de Amerikalı bir fotoğrafçı tarafından çekildi

14 / 28 Japonya karasuları üzerinde talim yapan uçakların arasında belitren UFO

15 / 28 1945'te Burbank, California'da çekilen bu ünlü fotoğrafta bir at üstünde Jack LeMonde ve arkasında beliren UFO

16 / 28 3 Kasım 1951'de Riverside, California'da, Guy B. Marquand Jr tarafından çekilen fotoğrafta UFO neredeyse net görülüyor

17 / 28 1952 Temmuzu, Passoria, New Jersey'de bir amatör fotoğrafçının objektifine takılan UFO

18 / 28 19 Temmuz 1952'de terzi Domingo Troncoso tarafından çekildi. Peru ile Bolivya arasında horizontal hareketlerle ilerleyen devasa UFO

19 / 28 Washington DC 1952, Beyaz Saray üzerinde uçuşan parlak tanımlanamayan nesneler

20 / 28 10 Aralık 1954 Sicilya'da halkı şaşırtan UFO'lar

21 / 28 New Mexico, 16 Ekim 1957 'de hemşire Ella Louise Fortune tarafından, Holloman Hava Kuvvetleri'ne yakın bir bölgede çekildi

22 / 28 Eylül 1957'de California Edwards Hava Kuvvetleri bölüğünde bir B-47 jeti açıkça takip eden UFO

23 / 28 16 OCAK 1958, Brezilya Trindade Adası kıyılarında çekildi

24 / 28 22 Aralık 1958'de Polonya'da ismini vermek istemeyen bir fotoğrafçı tarafından çekildi

25 / 28 Arjantinli Kaptan pilot Hugo Niotti tarafından 3 Temmuz 1960'da Havva üssüne yakın bir bölgede çekildi.

26 / 28 10 Haziran 1964'de ABD'de bilinmeyen bir bölgede çekildi ve şimdiye kadar en çok konuşulan UFO fotoğrafı oldu.

27 / 28 3 Ağustos 1965'de Orange County'de bir karayolu çalışanı olan Rex Heflin tarafından çekilen UFO