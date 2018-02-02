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NASA kadrajındaki gizemli cisim

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 02.02.2018 12:20 | Son Güncelleme

NASA'nın Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması canlı yayınında görünen kimliği belirlenemeyen bir cisim UFO iddialarını gündeme getirdi.

NASA canlı yayınına UFO girdi!

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Dünyanın tek uydusu olan Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile gerçekleşen Süper Kanlı Mavi Ay tutulması Türkiye'den ve dünyanın çeşitli bölgelerinden izlendi.
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Bu tarihi anları milyonlara ulaştırmak için uzun bir süredir hazırlık yapan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Süper Kanlı Mavi Ay tutulmasını canlı yayınladı.
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KADRAJA BİR CİSİM GİRDİ

KADRAJA BİR CİSİM GİRDİ
Ancak NASA'nın yayınında kadraja giren bir cisim, UFO tartışmalarını alevlendirdi. Özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan bu kare ülke basınında da kendisine yer buldu. NASA'dan konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
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ÖNÜMÜZDEKİ 20 YIL İÇİNDE "ONLARLA" KARŞILAŞACAĞIZ

ÖNÜMÜZDEKİ 20 YIL İÇİNDE "ONLARLA" KARŞILAŞACAĞIZ
Bilimkurgu filmlerinin değişmezi insanoğlu ile uzaylıların karşılaşmaması kuşkusuz biliminde en yoğun mesai harcadığı konu. SETI Institute'de çalışan Astronom Dr. Seth Shostak bu konu ile ilgili oldukça ilgi çekici açıklamalarda bulunmuştu.
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Dr. Seth Shostak dünya dışı yaşam ile önümüzdeki 20 yıl içinde karşılaşacağımız öngörüsünde bulundu. Shostak, bu durumun fiziksel bir temas değil gezegenler arası bir mesaj olacağı iddiasında.
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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) de geçtiğimiz aylarda dünya dışı bir yaşama dair somut verilerin 20 yıl içinde çok daha net bir şekilde belirlenebileceğini açıklamıştı.
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YÜZYILIN EN ÇOK KONUŞULAN UFO GÖRÜNTÜLERİ

YÜZYILIN EN ÇOK KONUŞULAN UFO GÖRÜNTÜLERİ
Washington, New Hampshire'de çekilen bu ilk UFO görüntüsüyle başladı her şey ve yıllarca bazen şans eseri bazen takıntılı insanların ısrarları sonucu objektiflere yakalanan bir çok tanımlanamayan uçan nesneler görüldü gökyüzünde.İşte yüz yıldır en çok konuşulan UFO görüntüleri....1920'li yıllarda Amerika'da tam olarak belirlenemeyen bir bölgede çekilmiş uçan nesne
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1929 Nisanında Colerado'da çekilmiş bir başka UFO
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<p>1939 yılının ilk günlerinde kimliği bilinmeyen bir adam ve arkasında görülen UFO - Amerika </p>
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2. Dünya Savaşı sırasında savaş uçaklarının arasında beliren tanımlanamayan uçan nesneler
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Los Angeles - 1925 Şubat'ında patlayan bir uçağın yanında beliren parlak nesneler
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Çin Tiensten, Hopeh bölgesinde 1942'de Amerikalı bir fotoğrafçı tarafından çekildi
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Japonya karasuları üzerinde talim yapan uçakların arasında belitren UFO
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1945'te Burbank, California'da çekilen bu ünlü fotoğrafta bir at üstünde Jack LeMonde ve arkasında beliren UFO
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3 Kasım 1951'de Riverside, California'da, Guy B. Marquand Jr tarafından çekilen fotoğrafta UFO neredeyse net görülüyor
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1952 Temmuzu, Passoria, New Jersey'de bir amatör fotoğrafçının objektifine takılan UFO
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19 Temmuz 1952'de terzi Domingo Troncoso tarafından çekildi. Peru ile Bolivya arasında horizontal hareketlerle ilerleyen devasa UFO
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Washington DC 1952, Beyaz Saray üzerinde uçuşan parlak tanımlanamayan nesneler
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10 Aralık 1954 Sicilya'da halkı şaşırtan UFO'lar
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New Mexico, 16 Ekim 1957 'de hemşire Ella Louise Fortune tarafından, Holloman Hava Kuvvetleri'ne yakın bir bölgede çekildi
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Eylül 1957'de California Edwards Hava Kuvvetleri bölüğünde bir B-47 jeti açıkça takip eden UFO
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16 OCAK 1958, Brezilya Trindade Adası kıyılarında çekildi
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22 Aralık 1958'de Polonya'da ismini vermek istemeyen bir fotoğrafçı tarafından çekildi
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Arjantinli Kaptan pilot Hugo Niotti tarafından 3 Temmuz 1960'da Havva üssüne yakın bir bölgede çekildi.
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10 Haziran 1964'de ABD'de bilinmeyen bir bölgede çekildi ve şimdiye kadar en çok konuşulan UFO fotoğrafı oldu.
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3 Ağustos 1965'de Orange County'de bir karayolu çalışanı olan Rex Heflin tarafından çekilen UFO
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İsviçre, Zürih - Kloten hava alanında 1966 yazında çekilen bu görüntünün bir uçuş güvenlik görevlisi ve daha sonra pilot Ferdinand Schmid tarafında da onaylandı bu fotoğraf
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NASA Ufo Ay Tutulması süper kanlı mavi ay

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
BU UZAY GÖRÜNTÜLERİ VE UZAY İLE ALAKALI OPERASYONLAR KENNEDY UZAY İSTASYONUN DAKİ BÜYÜK BİR HAVUZDA ÇEKİLİYOR...O GÖRDÜĞÜNÜZ ŞEY SU KABARCIĞI
@vedataskin HE ÖYLEDİR. BİR DE ŞUNU YAZMALIYDIN zATEN KURANDA DA BAHSEDİLİYORDU SU KABARCI OLDUĞU DİYE GERİ ZEKALI OT.
nedrnse bunlar ABD yi çok seviyor.Banada rastlasalar tekme tokat dövmek isterim.yetti yahu!elma dersem çık,armut dersem çıkma!
VARLAR VE GENELDE YEŞİL PARLAK YUVARLAK CİSİMLER
ufo uzaylıların bindiği uçan araç değildir çizgi filim ve benzeri şeylerden aklımızda kalması normaldir asıl açılımı kimliği belirnemeyen cisim ve bütün ufo gördüğünü iddia eden kişiler görmüş olsa bile bunu uzaylılar ve ya başka varlıklarla bağdaştıramayız
Simdi hersey anlasiliyor;Adamlar uzaylilarla savasmak icin ortadoguya,Afganistana yerlesiyorlar.Bir anlamadik gitti.
uzaylı diye birşey yoktur olsa Kuranda yazardı hepsi saçmalık.
@mert_x1 tüm evrende türkler için yaratıldı demi
Kar ve buzda yazmıyor orda.O yüzden yok zaten kar buz.
Meteoroloji balonudur! zahar.Hem neden sürekli abd de ortaya çıkıyorlar?Demek ki onları çok çekici buluyorlar.Belkide yeni nesilleri onlardan gelmedir,kim bilir?
ufolar hakkinda son noktayi koyyyum arkadaslar ufo uzayli denen bisey yok Allah insanlari ve cinleri yaratmis hepsi bu inanmayin ufocu zevzeklere
işn tuhaf tarafı eski resimlerdeki ufo araçları hep eski model yeni çağda olanlarda hep son model demeki ufolarında teknolojisi gelişıyor :D
Uzaylı diye bişi yoktur.Olsa olsa aynen bizim gibi İNSAN olur.Hatta belki bugün halen çözülemeyen o çok eski uygarlıklardan bir şekilde bu dünyadan gidip yaşanacak bir yer bulup yerleşmiş olanları var..İster dini yönünden bak ister bilim yönünden bak dünyadışı etli kemikli akıl ve fikir sahibi olan ancak insan olabilir.Başka birşey olamaz.Olsa milyonlarca değişik hayvan bitki böcek içinden bir numune olurdu dünyada ama YOK.
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