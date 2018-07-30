NASA, Mars'a yapılacak konut projelerini tanıttı

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NASA’nın ilk ‘Mars kolonisi’nin yaşayacağı yerleşim alanları için düzenlediği yarışmayı, ABD’nin Arkansas eyaletinden katılan ekip kazandı. Bu takımın projesine göre robotlar, konutların inşa edilmesi için gerekli malzemeyi Mars’ta bulacak ve ardından evler, üç boyutlu 3D yazıcıların yardımıyla inşa edilecek.