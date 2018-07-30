HABER

NASA, Mars'a yapılacak konut projelerini tanıttı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.07.2018 07:49 | Son Güncelleme

NASA, Mars'ta yaşayacak kolonicilerin kullanabileceği konut projeleri yarışmasının finalistlerini açıkladı.

Tüm dünyadan 18 yarışmacı takımın katıldığı yarımşma 2014 yılında düzenlenmişti.

İşte Mars'a yapılacak konutlar

1 / 19

NASA’nın ilk ‘Mars kolonisi’nin yaşayacağı yerleşim alanları için düzenlediği yarışmayı, ABD’nin Arkansas eyaletinden katılan ekip kazandı. Bu takımın projesine göre robotlar, konutların inşa edilmesi için gerekli malzemeyi Mars’ta bulacak ve ardından evler, üç boyutlu 3D yazıcıların yardımıyla inşa edilecek.
2 / 19

Avrupa Uzay Ajansı’nın Marsis adlı radarını kullanan bir grup İtalyan bilim insanı, kısa süre önce Mars’ta buz yüzeyinin altında göl bulduklarını açıklamıştı. Bu keşif, dünyadan 55 milyon km uzaktaki Kızıl Gezegen’de bulunan sıvı haldeki en büyük su kütlesi oldu. Ayrıca keşif, bu gezegende canlı yaşam bulunma ihtimalini de akla getirmişti.
3 / 19

İşte Mars'ta yapılacak konutlar ve konutların içi...
4 / 19

5 / 19

6 / 19

7 / 19

8 / 19

9 / 19

10 / 19

11 / 19

12 / 19

13 / 19

14 / 19

15 / 19

16 / 19

17 / 19

18 / 19

19 / 19

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NASA Mars Konut proje ev

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Kağıthane'de fırın bacasından çıkan duman tartışması kanlı bitti!

Kağıthane'de fırın bacasından çıkan duman tartışması kanlı bitti!

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malezya'nın en genç milyarderi: Chryseis Tan

Malezya'nın en genç milyarderi: Chryseis Tan

Malezya'nın en genç milyarderi: Chryseis Tan

Malezya'nın en genç milyarderi: Chryseis Tan

Bunlar da Rusya'nın zalımları!

Bunlar da Rusya'nın zalımları!

Yaptığı diyet yüzünden ölüme burun buruna gelmişti! İşte son hali

Yaptığı diyet yüzünden ölüme burun buruna gelmişti! İşte son hali

Madonna'yı taklit eden köpek

Madonna'yı taklit eden köpek

Sosyal medyanın zengin çocuklarından gösteriş! Paralarını harcayacak yer bulamıyorlar

Sosyal medyanın zengin çocuklarından gösteriş! Paralarını harcayacak yer bulamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.