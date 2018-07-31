NASA Mars finalistlerini açıkladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kızıl Gezegen'e inşa edilmek üzere tasarlanan yapılar arasında finale kalanları açıkladı.

Kızıl Gezegen'e inşa edilecek yapılar

1 / 19 Finale kalan 5 takım 100 bin dolar (yaklaşık 490 bin TL) para ödülünü paylaştı.

2 / 19 Bu yapıların en dikkat çeken yanı ise hepsinin 3D yazıcılar ile yapılmış olması.

3 / 19 Başka bir deyişle bu teknoloji Mars'a götürülecek buu cihaz ile bu yapıların inşa edilmesine olanak sağlayacak ve NASA'yı büyük bir yükten kurtaracak.

4 / 19 Finale kalan modeller arasından kazanan tasarım ise 2019 yılında açıklanacak.

5 / 19 MUSK MARS İÇİN TARİH VERMİŞTİ Mars'ta bir üs kurmak isteyen tek kurum NASA değil. Geçtiğimiz aylarda Falcon Heavy roketi ile bugüne kadar üretilen en güçlü roketi fırlatan Elon Musk çok konuşulacak açıklamalara imza attı. SpaceX'in kurucusu, Austin'deki konuşmasında Mars yolculuğu için tarih verdi. Musk, Mars'a gidecek ilk gezegenler arası uzay gemisininn inşaatının sürdüğünü ve gelecek senenin ilk yarısında denemelerin BFR roketiyle başlayacağını tahmin ettiğini söyledi. Musk, ilk etapta kısa uçuşların yapılacağını ifade etti.

6 / 19 Musk, Mars'a gidecek ilk gezegenler arası uzay gemisininn inşaatının sürdüğünü ve gelecek senenin ilk yarısında denemelerin BFR roketiyle başlayacağını tahmin ettiğini söyledi. Musk, ilk etapta kısa uçuşların yapılacağını ifade etti.

7 / 19 HEDEF 2024 DEMİŞTİ Musk, Eylül 2017'de Avustralya'nın Adelaide kentinde düzenlenen Uluslararası Astronotlar Kongresi'nde Mars projesiyle ilgili yeni detaylar paylaşmış ve Mars için geliştirilecek BFR'nin saatte 27 bin kilometre hıza çıkabileceğini söylemişti.

8 / 19 South by Southwest'te (SXSW) kendisine gelen soruları yanıtlayan Musk, ilk uçuşun önümüzdeki yılın ilk 6 ayında gerçekleşmesinin mümkün olduğunun altını çizdi.

9 / 19 Geçtiğimiz dönemde Mars'a koloni kurmanın insanoğlunun neslinin devamı için elzem olduğunu açıklayan Musk bu haya uğruna yıllardır çalışmalar yürütüyor.

10 / 19 Peki Elon Musk nasıl Elon Musk oldu? İşte teknoloji dünyasının son dönemde en çok konuşuna ismi olan Musk hakkında bilmeniz gerekenler...

11 / 19 Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.

12 / 19 Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

13 / 19 1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.

14 / 19 Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

15 / 19 Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.

16 / 19 Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu.

17 / 19 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.

18 / 19 Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu.