NASA paylaştı, Mars'ta yine tuhaf görüntüler var!

Son Güncelleme 5 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 16.01.2018 12:32 |5 saat önce

NASA'nın uzayın derinliklerinden Dünya'ya gönderdiği yeni görüntülerin esrarı çözülemiyor.

Bu fotoğraflara dikkatli bakın!

1 / 39 Uzaydan gelen görüntünün sırrını kimse çözemiyor!

2 / 39 Bu görüntünün kayalık olduğunu düşünenler kadar eski yıllarda yapılmış heykel olduğunu düşünenler de var! İlginç görüntüler bununla da sınırlı değil!

3 / 39 Deniz kabuğuna benzer bir şeklin görüldüğü fotoğraf da kafaları karıştırmıyor değil! Elbette bu bir iddia...

4 / 39 Bu fotoğrafta da yıkılan bir heykelin kalıntılarının olduğu iddia ediliyor.

5 / 39 Mars'tan daha önce Dünya'ya gelen bu sıra dışı görüntüde bir insan bedeninin yansıması görünüyor. Gözleri aldatan bu görüntünün ne olduğu halen anlaşılamazken, NASA'lı bilim insanları bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

6 / 39 Mars'tan çok tuhaf görüntüler Dünya'ya geliyor; bunlardan biri de hâlen ne olduğu anlaşılmayan tabut görüntüsü! NASA'lı bilim insanlarının çözemediği bu görüntüde tabut dikkat çekiyor; gerçekte ne olduğu ise henüz anlaşılmış değil!

7 / 39 Mars'ta tuğla duvarın ne işi var? Curiosity tarafından geçen haftalarda gönderilen ve Youtube'a yüklenen görüntülerde 'tuğla duvar' kalıntıları bulunduğu iddia edildi. Görüntüler kısa sürede yayıldı ve meraklıları tarafından çok sayıda yorum aldı. Ünlü 'UFO avcılarından' Scott Waring de videoyu kendi sitesi olan UFOsightingsdaily.com'da paylaştı.

8 / 39 Waring görüntüleri 'basit ve mükemmel' olarak tanımladı. Ancak videoyu izleyenler, görüntülerin bir tuğla duvara ait olduğuna ikna olmuş değil.Görüntülere yorum yapan bir kullanıcı, duvar iddiasını 'aptalca' olarak tanımladı. Bir başka kullanıcı ise görüntülerin 'sahte' olduğunu iddia etti.

9 / 39 Mars'tan geçtiğimiz günlerde bir başka sıra dışı görüntü daha Dünya'ya ulaştı. Bakın fotoğraftaki okun gösterdiği şey aslında ne?

10 / 39 Curiosity, Mount Sharp bölgesinde ilerlediği sırada son derece ilginç bir meteor keşfetti. Ortalama bir meteordan çok daha küçük olan bu meteor, tamamen nikel ve demirden oluşuyor.

11 / 39 Arizona State University'de görevli olan araştırmacıların tanımladığı meteor, bir uzaylı yapısını andıran şekline rağmen sadece demirin ve nikelin karışımıyla oluşmuş, ilgi çekici bir meteor.

12 / 39 Meteorun, Mars'a yakın olan Asteroid Kuşağı'ndan geldiği tahmin ediliyor.

13 / 39 Dış kısmının sıradan meteorlardan çok daha düz ve pürüzsüz olmasının nedeni ise, atmosfere giriş yaptığı sırada sürtünmeden kaynaklanan ısı artışıyla erimiş olması.

14 / 39 İşte Mars'tan bugüne kadar Dünya'ya gönderilen kafa karıştıran diğer fotoğraflar...

15 / 39 Curiosity'nin çektiği fotoğraflardan birine yakından bakıldığında daha çok tropikal iklimde yaşamını sürdüren iguana benzeri bir cisim dikkat çekiyor.

16 / 39 Her ne kadar bilim adamları bunların birer kaya parçası olduğunu dile getirse de fotoğrafı görenler NASA'nın kendilerinden gerçekleri gizlediğini düşünüyor.

17 / 39 Görünen objenin bir timsahtan farkı yok.

18 / 39 Görünen objenin bir timsahtan farkı yok.

19 / 39 Bir insan silüeti...

20 / 39 Yüzler...

21 / 39 Kalpler...

22 / 39 Hep varlığı tartışılagelen bir uzaylı kafa iskeleti sanki...

23 / 39 Mars yüzeyinde bulunan uzay aracı Curiosity tarafından çekilen fotoğrafa dikkatli bakıldığında ortalara doğru alt taraflarda tıpkı balığı andıran bir nesne göze çarpıyor.

24 / 39 NASA'nın Mars'tan Dünya'ya geçtiği bir başka görüntüde ise objektife yakalanan objenin ayıyı andırdığı iddia edilmişti.

25 / 39 Mars yüzeyinde; gözlere, bir buruna, üst çeneye ve iyi korunmuş bir kafa tasına sahipmiş gibi duran tuhaf biçimli bir kaya dikkat çekiyor.

26 / 39 NASA'nın Mars'tan yayınladığı fotoğraflardaki bir detay sosyal medyada olay yaratmış, NASA'nın keşif aracı Curiosity'nin çektiği fotoğraftaki görüntü uzayda saklanan kadına benzetilmişti.

27 / 39 Bu da aynı objenin farklı bir açıdan görüntüsü...

28 / 39 Yine NASA'nın yayınladığı bu görüntü örümceğe ve yengeçe benzetildi.

29 / 39 6,4 milyar kilometre yol yapıp 67P kuyruklu yıldızına ulaşan uzay aracı Rosetta'nın gönderdiği görüntülerde uzayda rüzgarın varlığına işaret eden ipuçları kafaları karıştırıyor.

30 / 39 Ceres'te esrarengiz ışıklar NASA uzay aracı Dawn'ın yörüngesine yaklaştığı cüce gezegen Ceres'ten elde edilen en son fotoğrafta, gök cisminin yüzeyinde esrarengiz ışıklar dikkat çekti. NASA, ilk gözlemlerde Ceres'in yüzeyinde sadece bir ışık görüldüğünü, en son gözlemde ise iki ışığın belirlenmesinin son derece kafa karıştırıcı olduğunu belirtti.

31 / 39 NASA tarafından yapılan açıklamada bilgi veren Almanya'nın Max Planck Güneş Sistemi Araştırma Enstitüsü'nden Andreas Nathues, "Bu tamamen beklenmedik ve sırrını henüz bilmediğimiz bir durum... Daha parlak olan nokta, kameramızla görüntülemek için çok küçük. Ancak küçük olmasına rağmen Ceres üzerindeki en parlak yeri temsil ediyor" dedi.

32 / 39 NASA'nın evrendeki gözü olan uzay teleskopu Hubble, evrenimizin "gülümseyen" bir karesini yakaladı. SDSS J1038+4849 isimli galaksi kümesinin fotoğrafı NASA tarafından yayımlandı. Galaksi kümesi, Judy Schmidt isimli amatör bir uzay gözcüsü tarafından keşfedildi. Fotoğrafta "göz" olarak görülen parlaklıklar, iki ayrı galaksi. Yüzü ve gülümseymeyi oluşturan çizgiler ise, "güçlü yerçekimsel mercek" isimli bir etki nedeniyle oluşuyor.

33 / 39 Mars'ta tabut bulunduğu iddia edildi Curiosity’nin çektiği aşağıdaki fotoğrafta ilk bakışta hiçbir şey göze çarpmıyor. Ancak fotoğrafın renklerini değiştirip biraz da yaklaştırınca, bugüne dek Mars’ta hiç görülmemiş bir obje dikkati çekiyor.

34 / 39 Bunun sadece bir kaya olabileceği, ancak dikdörtgen prizma şeklindeki bir kayanın da öyle kolay kolay oluşamayacağına dikkat çekiliyor. UFO Sightings Daily adlı internet sitesi ise bunun bir tabut olduğu konusunda ısrarlı.

35 / 39 Curiosity Mars’ta eski bir göle ait izler görüntüledi NASA’nın Mars’taki Curiosity (Merak) isimli keşif aracı, 154 kilometre genişliğindeki Gale kraterinin milyonlarca yıl önce suyla dolu bir göl olabileceğini kanıtlayan yer şekillerini fotoğrafladı.

36 / 39 NASA araştırmacıları, kraterin merkezindeki dağın eteklerine doğru uzanan ve su tortusu çökeltileri içeren kaya yığınları keşfetti. Buna göre, Sharp Dağı’nın yaklaşık 3,5 milyar yıl önce bu kraterin içinde olmadığı, suyun aşındırmasıyla zamanla oluştuğu düşünülüyor.

37 / 39 Mars'ta topun ne işi var? Curiosity’nin çektiği fotoğraflar arasında düz bir kayanın yüzeyinde, mükemmel bir küre şeklindeki bir ‘top’ görülüyor. Biraz tozlu olmakla birlikte, aslında çevresindeki diğer kayalardan farklı bir rengi olduğu da görülebiliyor.

38 / 39 NASA’daki bilimadamları ise bu fotoğrafta görülen objenin insan ya da uzaylı yapımı bir top olmadığını, yalnızca ‘katılaşma’ yoluyla oluşan bir kayacık olduğunu ifade ediyor.