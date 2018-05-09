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National Geographic'in yeni yarışmasının startı verildi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

National Geographic seyahat fotoğrafçılarının çektiği kareler görenleri büyüledi. 2018 Fotoğraf Yarışması başladı. Her seviyeden fotoğrafseverin en iyi olabilmek için katıldığı yarışmada dikkat çeken fotoğraflar gözler önüne serildi.

Büyük ödülü kazananın 10 bin dolar ile ödüllendirileceği yarışmada fotoğrafçılara @NatGeoTravel Instagram hesabında da yer verilecek. 31 Mayıs 2018'e kadar National Geographic'in 'travelphotocontest' adresine gönderilen tüm fotoğraflar yarışmaya dahil olacak.

İşte sizi küçük bir dünya turuna çıkartarak farklı kültürlerden haberdar olmanızı sağlayacak birbirinden etkileyici fotoğraflar...

National Geographic 2018 seyahat fotoğraf yarışması başladı

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Bu kare Küba'da çekildi. Basket oynayan gençlerin silüeti Jeremy Lasky'nin objektifiyle böyle ölümsüzleşti...
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Mauro De Bettio tarafından çekilen bu karede 8 ile 80 yaş aralığındaki 15 bin kişi dev gemileri çekiyor. Dhaka'daki gecekondu bölgesinde yaşayan insanlar, tehlikeli koşullarda çalışarak hayatlarını kazanmak zorunda kalıyor.
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Eid-ul Adha'da Müslümanlar tarafından gerçekleştirilecek olan anmaya gitmek isteyen yüzlerce insan Bangladeş'deki trenin çatısında seyahata ediyor. Çevredekilerse sıranın kendisine gelmesini bekliyor. İşte Yousuf Tushar tarafından ölümsüzleştirilen o tehlikeli yolculuk.
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Mattia Passarini'nin Tibet'te çektiği bu karede Tashi LhunPo Manastırı'ndaki rahipler yer alıyor. Bu samimi portrenin dışında kalan alanda tam 2 bin keşiş daha haftalık dualarını gerçekleştirmek için manastırda hazır bulunuyor.
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Kırmızıya boyanmış bu kare ise Mahesh Lonkar'ın objektifinden çıkıyor. Hindistan'ın Saswad kasabası yakınlarındaki 'Veer' köyünde yer alan tapınakta, Hintliler, Hindu tanrısı Şiva'nın evlilik töreni kutlamak için toplanılmış. Her yıl düzenlenen kutlamalar için bir araya gelen Hintliler, bu festivalde kırmıza boyanıp dans ediyor ve şarkılar söylüyor.
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Hindistan'da çekilen bu kare ise Tihomir Trichkov tarafından çekilmiş. Tihomir, gördüğü bu manzarayı şöyle anlatı; 'Rüzgarın ani bir esintisi beni farklı bir zamana yoladı. Tamamen farklı bir dünyaya yol almış, yüzlerce yıl öncesine gibi hissettim. Adeta film setinde gibiydim.'
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Andrey Karr ise Portekiz'deki günbatımında slackline yürüyüşçülerini fotoğrafladı.
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Veronica Domit, bu kareyi Meksika ziyareti sırasında çekti. Papantla'daki Totonacas Uçan Festivali'ndeki ilginç etkinlikte, ayaklarından bağlanan kişiler metrelerce yüksekten baş aşağı salındı.
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Oahu'da Peyton Sickles tarafından çekilen bu karede ise gökdelende havuz keyfi yapan iki kişi görülüyor. Cam tabanlı bir havuzda eşsiz manzaraya bakan kişiler, kendilerine sunulan eğlencenin keyfini sürüyor.
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Bangladeş'teki bir plajda oluşan küçük göletin yanından atlayan küçük çocuk, ülkesindeki zorluklara rağmen hayat dolu enerjisiyle dikkat çekiyor. Yousuf Tushar, 5 binden fazla ailenin hayatta kalmak için balıkçılık yaptığını söylüyor. Çocuklarsa aileleri çalışırken kumsalda eğlenceli vakit geçirebiliyor.
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Miho'nun Portresi

Miho'nun Portresi
Her yıl dünyanın farklı bölgelerinden fotoğrafçılar, National Geographic Travel’a birbirinden çarpıcı fotoğraflarını gönderiyor ve bu fotoğraflar arasından en iyiler seçiliyor. İşte 2017 yılının en iyi seyahat fotoğrafları...
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Tibetlinin İçten Gülüşü

Tibetlinin İçten Gülüşü
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Su Savaşçısı

Su Savaşçısı
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Nagasaki, Kyushu'da Bir Başka Yağmurlu Gün (Japonya)

Nagasaki, Kyushu'da Bir Başka Yağmurlu Gün (Japonya)
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Ramazanda İbadet Edenler (Cakarta, Endonezya))

Ramazanda İbadet Edenler (Cakarta, Endonezya))
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Tokyo'da Popüler Bir Buluşma Noktası

Tokyo'da Popüler Bir Buluşma Noktası
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Özgür Sürücüler (Bangladeş

Özgür Sürücüler (Bangladeş
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Smaç (ABD)

Smaç (ABD)
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Retro Sürüş (Küba)

Retro Sürüş (Küba)
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Yaşlı ve Genç (Çin)

Yaşlı ve Genç (Çin)
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Nesilden Nesile Destek (Hindistan)

Nesilden Nesile Destek (Hindistan)
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Lady Havana (Küba)

Lady Havana (Küba)
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Kutsal Banyo (Hindistan)

Kutsal Banyo (Hindistan)
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Holi Festivali'nde Oynamaya Geri Dönelim (Hindistan)

Holi Festivali'nde Oynamaya Geri Dönelim (Hindistan)
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Dört Saniye Sonra (Jaipur, Hindistan)

Dört Saniye Sonra (Jaipur, Hindistan)
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