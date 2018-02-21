Nazar değmesin diye porno yıldızını korkuluk yaptı

Batıl inançlardan oldukça etkilenen çiftçi, ürünlerinin önüne yetişkin film yıldızı bir aktristin posterini asarak köylülerin nazarını engellemeye çalıştı.

Sadece Hindistan'da!

1 / 132 10 dönümlük arazisindeki mahsüllerine yoldan geçen köylülerin nazarı değdiğini fark eden çiftçi duruma çözüm getirmeye karar verdi.

2 / 132 Sunny Leone'nin posterini hazırlatan çiftçi, yetiştirdiği ürünleri korumak porno yıldızının fotoğrafını asmaya karar verdi.

3 / 132 Dikkati astığı porno yıldızının posterine çekerek mahsülünü koruduğunu söyleyen çiftçi, posterin üzerine de 'Ağlamayın ya da kıskanmayın' yazdırdı.

4 / 132 Çiftçi, bugüne kadar en verimli yılını geçirdiğini söyleyerek; 'Her yıl zayıf verim yüzünden kaybım oluyordu. Mahsüller bir süredir sağlıklı gözüküyor fakat bir süre sonra işler ters gitmeye başlıyordu. Sonra çiftliğimin yolun yanında olduğunu ve geçen kişilerin mahsüllerimi gördüğünü fark ettim. Nazar yüzünden bunu yaşadığıma kanaat getirdim ve bunu engellemenin bir yolunu bulmam gerektiğini düşündüm. Bu yıl 10 dönüm üzerine ekim yaptım ve ürünlerim oldukça iyi durumda. Çünkü köylüler ve geçen yabancıların dikkati artık ürünlerime değil porno yıldızının afişine takılıyor. Yaptığım hile işe yaradı. Kimse mahsüllere bakmıyor. 1 ay oldu ve farkı görebiliyorum. İnsanlar resme bakarken çiftliğimle ilgilenmiyor.' dedi.

5 / 132 Porno yıldızının hayranı olmadığını belirten çiftçi, bir arkadaşından ismini duyduğu için Sunny Leone'nin posterini kullandığını özellikle belirtti.

6 / 132 AĞLAMA SESİNİ DUYUNCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI Sabahın erken saatlerinde yoldan geçen Dheeraj Rathore çöp kutusunun içinden ağlama sesi geldiğini fark etti. İçine baktığında ise çöp poşetine konulmuş, karıncaların istilasına uğramış, aşırı derecede kilo kaybı olan bir bebek gördü.

7 / 132 Rathore hemen iki arkadaşından yardım istedi ve hep beraber çocuğun vücudunu temizlediler. Bebeği temiz bir kumaşa sardılar ve en yakın hastaneye gittiler.

8 / 132 Polis bebeğin ebeveynleri tarafından sırf erkek olmadığı için terk edildiğini düşünüyor.Hastaneye götürüldüğünde vücudunun birçok yerinde fiziksel şiddetten ötürü oluşabilecek kızarıklıklar ve lekeler vardı.

9 / 132 Polis olayı ve aileyi araştırmaya başladı. Erkek çocukların, kız çocuklara tercih edilmesi durumu Hindistan'da çok sık karşılaşılıyor.

10 / 132 Hindistan'daki bu adam, 1973'ten beri bu şekilde sağ eli havada duruyor...

11 / 132 Yeni Delhi'li Mahant Amar Bharti Ji adlı adam, Shiva (Hinduizm'de yikim ve yeniden dogus tanrisi) için 1973'den beri kolunu yukarıda tutuyor.

12 / 132 Bu ilginç adam gördügü bir rüyadan etkilenip bir anda kendini tanrı Shiva`ya adıyor.

13 / 132 Amar Brahti Ji, elini havaya kaldırmasından üç yıl önce; ailesini, arkadaşlarını ve mesleğini kendini dine adamak için terk etmiş.O gün bugündür sağ kolunu hiç ama hiç indirmiyor. Uykusunda bile.

14 / 132 44 senedir çektiği tüm acıya ve kolundaki deformasyona rağmen kolu hala havada.Amar Brahti Ji, bunu yaparken iç huzuru bulduğunu söylüyor. Halk ise onu kutsal görüyor.

15 / 132 Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Farukabad şehrine bağlı bir köyde yaşayan 20 yaşındaki Arun Rajput dört bacaklı olarak dünyaya geldi. Doktorların tahminine göre; Rajput'un arkasındaki bacaklar anne karnında gelişmemiş olan parazit ikizinin yadigarı...

16 / 132 İlginç görüntüsünden dolayı dışlanan genç adama köylüleri "şeytan" lakabını taktılar. Rajput, "İnsanlar bana gülüyor. Bana 'şeytan' diyorlar. Farklı göründüğüm için kimse bana saygı göstermiyor. Oysa ben onlardan biri gibi görünmek istiyorum. Ben de diğer insanlar gibi çalışmak istiyorum" dedi.

17 / 132 Ailenin dört çocuğunun en büyüğü olan Raiput'un en büyük hayali, fazladan olan uzuvlarından kurtulup öğretmen olmak.

18 / 132 Hindistan'da 3 obez çocuğa sahip bu aile yetkilerden yardım bekliyor...

19 / 132 Küçük yaşlarına rağmen kilolarıyla şaşkına çeviren bu çocuklar aileyi korkutuyor...

20 / 132 Baba Rameshbhai Nandwana, "Onların tedavi olması için böbreğimi satmayı düşünüyorum. Sürekli yemek istiyorlar, eğer verilmezse ağlayıp çığlık atıyorlar. Böyle giderlerse öleceklerden korkuyorum" dedi.

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23 / 132 Hindistan'da sahildeki kirliliği temizlemek için halk bir araya gelerek 5 bin ton atık temizledi.

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28 / 132 Hindistan'da bir grup genç eğlence olsun diye, tren raylarından Ganga Kanalına atlıyorlar.

29 / 132 Tren yaklaşırken, demiryolu köprüsünden atlayan gençlerin bu şok eden eğlencesi işte böyle kaydedildi.

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33 / 132 İşte sadece Hindistan'da göreceğiniz o kareler...

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77 / 132 Hindistan'da Yeni Delhi ile Gurgaon şehrini birleştiren yolda 32 şeritli bir kavşağın kapatılması sonucu, hattaki trafik inanılmaz boyutlara ulaştı.

78 / 132 Hindistan'da bir adam, yolda motor kullanırken gidona uzanan bir kadınla cinsel ilişkiye girerken görüntülendi.

79 / 132 Görenleri şoke eden olayın fotoğrafı, bir Milletvekili tarafından Facebook'ta paylaşıldı.

80 / 132 Milletvekili Vichnu Surya Wagh fotoğrafın altına "Motosiklet kullanırken seks yapmak... Kimse sizi durduramaz... Burası Goa... Gün ışığındaki bu seks şov, pazar günü öğleden sonra Mandovi Köprüsü'nün üzerinde gerçekleştirildi. Yolda tek bir polis bile onları durdurmuyor. Yoldan geçenler tesadüfen çekmiş bu fotoğrafı. Ne demeli" yazdı.

81 / 132 Olayın ardından yapılan incelemedi motorun kiralık olduğu anlaşıldı. Polisin peşine düştüğü çift kısa sürede yakalandı. Polise motosiklet üzerinde uygunsuz tavırlar sergilediklerini itiraf eden çifte para cezası kesildi.

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103 / 132 Hindistan renkli hayatlar ülkesi. Birbirlerinden farklı kültürleriyle birbirlerinden farklı yaşamlarıyla dünyanın en ilginç ülkesi olan Hindistan’dan renkli yaşam manzaraları…

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