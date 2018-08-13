Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!

Kimsenin yanına dahi yaklaşamayacağı bir hayvan beslediği ortaya çıkan genç kızın gizli gizli baktığı canlı bakın ne çıktı...

Bakın ne besliyormuş!

1 / 16 Teksas'ta yaşayan Makenzie Noland geçtiğimiz günlerde şoka eden bir videoyla gündeme geldi... Genç kızın evcil hayvanı, görenleri şoke etti!

2 / 16 Genç kız bir göle girmiş elinde yiyecekle bekliyor.

3 / 16 Sürekli "gel" diyerek seslenen ve eliyle işaret eden kız, beslemek için evcil hayvanını çağırıyor.

4 / 16 Hayvanı besleme konusunda kararlı olacak ki, hayvan gelmese de o ısrarla çağırıyor.

5 / 16 Sonunda hayvan ona doğru gelmeye başlıyor.

6 / 16 Kız hayvana gel işareti yapmaya devam ederken su üzerinde bir cisim beliriyor.

7 / 16 Bakın genç kızın dakikalarca beklediği hayvan neymiş...

8 / 16 Kızın beslediği hayvan bir timsah!

9 / 16 Timsahın burnuna dokunarak amacını belli ediyor. Devamında ise...

10 / 16 Koca timsah bir anda sudan çıkıyor ve kızın elindeki yiyeceği alıyor!

11 / 16 Yemeğini yiyen timsah suya giriyor.

12 / 16 Fakat kız pes edecek gibi değil, timsahı çağırmaya devam ediyor...

13 / 16 Besleme işlemi aynı şekilde devam ediyor.

14 / 16 İnsanlar timsah besleyen kızı şaşkınlıkla izliyor, sonunda olan ise bir hayli ilginç!

15 / 16 Kız kameraya bakıyor ve halinden memnun olduğunu gülümseyerek belli ediyor!