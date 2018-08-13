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Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.08.2018 13:56 | Son Güncelleme

Göle yemek bırakan ve belli aralıklarla kontrole giden genç kızın ne beslediğini öğrenenlerin ağzı açık kaldı.

Kimsenin yanına dahi yaklaşamayacağı bir hayvan beslediği ortaya çıkan genç kızın gizli gizli baktığı canlı bakın ne çıktı...

Bakın ne besliyormuş!

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Teksas'ta yaşayan Makenzie Noland geçtiğimiz günlerde şoka eden bir videoyla gündeme geldi... Genç kızın evcil hayvanı, görenleri şoke etti!
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Genç kız bir göle girmiş elinde yiyecekle bekliyor.
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Sürekli "gel" diyerek seslenen ve eliyle işaret eden kız, beslemek için evcil hayvanını çağırıyor.
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Hayvanı besleme konusunda kararlı olacak ki, hayvan gelmese de o ısrarla çağırıyor.
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Sonunda hayvan ona doğru gelmeye başlıyor.
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Kız hayvana gel işareti yapmaya devam ederken su üzerinde bir cisim beliriyor.
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Bakın genç kızın dakikalarca beklediği hayvan neymiş...
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Kızın beslediği hayvan bir timsah!
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Timsahın burnuna dokunarak amacını belli ediyor. Devamında ise...
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Koca timsah bir anda sudan çıkıyor ve kızın elindeki yiyeceği alıyor!
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Yemeğini yiyen timsah suya giriyor.
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Fakat kız pes edecek gibi değil, timsahı çağırmaya devam ediyor...
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Besleme işlemi aynı şekilde devam ediyor.
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İnsanlar timsah besleyen kızı şaşkınlıkla izliyor, sonunda olan ise bir hayli ilginç!
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Kız kameraya bakıyor ve halinden memnun olduğunu gülümseyerek belli ediyor!
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Genç kızın evcil hayvanı ile çekildiği bir mezuniyet resmi bile var!
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timsah göl

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