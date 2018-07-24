Ne dekoltede, ne transparanda sınır tanımadı!

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Rihanna’nın 2014’te CFDA Moda Ödülleri’nde giydiği transparan elbiseyi hatırlıyor musunuz? Hani vücudunun tüm hatlarını sergilediği, sanki üzerinde hiçbir şey yokmuş gibi görünen… Adam Selman imzalı bu kıyafet o sene çok konuşulmuş, hatta o günden sonra pek çok kadının üzerinde bu tip kıyafetler görmeye başlamıştık…