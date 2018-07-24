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Ne dekoltede, ne transparanda sınır tanımadı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.07.2018 12:11 | Son Güncelleme

Transparan ve dekolte kıyafetler son yıllarda yükselişe geçti. Bunun sebebi ise Hollywood ünlüleri.

Son trendi es geçmeyen ünlülerin sınır tanımaz halleri bakın modayı nasıl bir boyuta taşıdı...

Dekolte ve transparan konusunda sınır tanımadılar!

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Rihanna’nın 2014’te CFDA Moda Ödülleri’nde giydiği transparan elbiseyi hatırlıyor musunuz? Hani vücudunun tüm hatlarını sergilediği, sanki üzerinde hiçbir şey yokmuş gibi görünen… Adam Selman imzalı bu kıyafet o sene çok konuşulmuş, hatta o günden sonra pek çok kadının üzerinde bu tip kıyafetler görmeye başlamıştık…
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Hatta geçen yıl düzenlenen Met Gala’da neredeyse normal bir kıyafet giyen yoktu. Ya sonuna kadar dekolteliydi, ya da transparan…Herkesin en cüretkar kıyafetlerle katıldığı kırmızı halı tabii ki güne damgasını vurmuştu…
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Ne var ki, Gigi-Bella Hadid kardeşlerden Lady Gaga’ya, Rihanna’dan Irina Shayk’a Kendall Jenner’dan Cher’e dünyaca ünlü Hollywod ünlülerinin üzerinde gördüğümüz transparanlık, dekolte ile birleşince trendin ayarı kaçtı. İşte geçtiğimiz yıllara damgasını vurmuş dekolteler…
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Courtney Stodden
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Irina Shayk
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Kendall Jenner
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Kim Kardashian
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Lady Gaga
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Stella Maxwell
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Miley Cyrus
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Rihanna’nın 2014’te CFDA Moda Ödülleri’nde giydiği transparan elbise
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Bella Hadid
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Anna Dello Russo
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Irina Shayk
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Rita Ora
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Anahtar Kelimeler:
dekolte transparan Hollywood ünlü moda

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