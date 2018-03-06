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Ne olduğunu dahi anlamamıştı! Bahçesinde bulduğu canlıyı ölümden kurtardı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.03.2018 11:53 | Son Güncelleme

Bahçesine çıkan hayvan sever kadın hayatında hiç görmediği bir canlıyla karşılaşıyor.

Taşların üzerinde minyatür bir canlı olduğunu fark eden kadın, hayvanın ne olduğunu çözmeyi başaramıyor.

Ne olduğunu dahi bilmediği canlıya bebek gibi baktı, sonuç inanılmaz

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Ne olduğunu bilmediği bu canlıya sırtını dönmeyen kadın, canlının yaşaması için elinden geleni yapıyor.
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Ölmek üzereyken bakmaya başladığı hayvanı pes etmeden büyütüyor.
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İlk bulunduğunda boyu sadece 1 cm olan bu canlı, kendisine bakan kişi sayesinde ölümden kurtuluyor.
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Hayvansever kadın, şırıngayla beslediği yavruya tuvalete çıkabilmesi için de pamuk çubukla yardım ediyor.
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Yavru küçük bedeni üşümesin diye battaniyelere sarılarak büyütülüyor.
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Gösterilen değer karşısında pes etmeyen yavru da sevgi ve bakım yardımıyla hayata tutunmayı başarıyor.
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Ve yavaş yavaş büyümeye başlıyor.
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Hayvansever kadın başta, hayatını kurtardığı yavrunun fare olduğunu düşünüyor.
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Fakat yavru büyüdükçe fareye benzemediğini fark ediyor.
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Gözleriyle mest eden bu yavruyu araştırdığında ise uçan sincap türü olduğunu öğreniyor.
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İşte yavru büyüyünce ortaya çıkan görüntüler...
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UÇAN SİNCAPLAR

UÇAN SİNCAPLAR
Uçan sincap, yeryüzündeki milyonlarca çeşit canlıdan sadece biri.
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Uçan sincaplar, bir ağacın gövdesinden fırlar ve gerilmiş derinin planöre benzeyen etkisiyle bir seferde 30 metrelik bir uzaklık aşabilir.
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Büyük uçan sincaplar ağaçlar arasında planör gibi kayarlar.
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Bu canlıların arka arkaya 6 atlamayla 530 metrelik bir mesafe alabildikleri gözlenmiştir.
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BU SİNCAPLAR UÇUYOR

BU SİNCAPLAR UÇUYOR
İlk olarak 1997 yılında Harvard Üniversitesi kampüsünde ortaya çıktığı kabul edilen bir oyun, gün geçtikçe Japonya’da bir hobi haline geldi.
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“Sincap avı” olarak bilinen oyun, Japonya’da kadın, erkek, çocuk fark etmeksizin milyonların eğlenmek için vakit ayırdığı bir spor haline geldi.
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Oyundaki amaç ise, bir ip veya oltanın ucuna bağlanan fıstık yardımıyla sincapları havaya kaldırmak.
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Ve uğraşlar sonucu ortaya bu görüntüler çıktı...
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Sincap uçan sincap Hayvan yavru

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