Nehrin öte yakasından Kuzey Kore

Kuzey Kore nehrin diğer yakasından böyle görülüyor

1 / 41 Fotoğrafçılar dış dünyaya kapalı olan Kuzey Kore'yi nehrin diğer yakasından böyle görüntülüyor.

2 / 41 Sınırı geçmeyen fotoğrafçılar bot gezisi ile karşı tarafın 3-5 metre yakınınına kadar giderek diğer tarafta yaşayan insanların fotoğraflarını çekiyorlar.

3 / 41 Ellerine verilen dürbünler ile de bu dünyadan soyutlanmış insanların hayatlarını olduğu kadar gözlemliyorlar.

4 / 41 İşte karşı kıyıdan çekilen o ilginç kareler...

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