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Nehrin öte yakasından Kuzey Kore

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 29.01.2018 14:01 | Son Güncelleme 7 saat önce

Çin'in Kuzeyinde Yalu nehri Kuzey Kore ile sınırını çiziyor. Bu bin 400 kilometre uzunluğundaki bir sınır.

Kuzey Kore nehrin diğer yakasından böyle görülüyor

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Fotoğrafçılar dış dünyaya kapalı olan Kuzey Kore'yi nehrin diğer yakasından böyle görüntülüyor.
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Sınırı geçmeyen fotoğrafçılar bot gezisi ile karşı tarafın 3-5 metre yakınınına kadar giderek diğer tarafta yaşayan insanların fotoğraflarını çekiyorlar.
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Ellerine verilen dürbünler ile de bu dünyadan soyutlanmış insanların hayatlarını olduğu kadar gözlemliyorlar.
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İşte karşı kıyıdan çekilen o ilginç kareler...
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Anahtar Kelimeler:
fotoğraf çin sınır Kuzey Kore

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