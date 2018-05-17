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Nereden nereye... Hayatı bakın nasıl değişti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.05.2018 09:03 | Son Güncelleme

ABD'li aktör Leonardo DiCaprio ile yolları ayrıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına ara vermeyen Alman güzel, yayınladığı fotoğraflar sayesinde hayatını değiştirdi.

24 yaşındaki güzel paylaşımlarıyla şöhretin kapılarını araladı ve modelliğe soyundu.

Instagram güzeli Lorena Rae

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Alman güzel Lorena Rae (24), instagram'da paylaştığı pozlar sayesinde şöhretin kapılarını araladı.
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Güzelliğiyle dikkati çeken Lorena Rae, gelen teklifler üzerine mankenlik yapmaya başladı.
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Lorena Rae'nin instagram'da 1.1 milyon takipçisi bulunuyor.
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İşte ınstagram güzelinin sosyal medyadaki paylaşımları...
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Lorena Rae sosyal medya fenomen instagram model

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