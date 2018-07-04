Neredeyse canından oluyordu! Doktor ihmali onu bu hale getirdi

Doktorun günlerce sadece ateşi olduğunu söyleyip eve yolladığı bebek başka bir hastanede son anda yapılan müdahale sonucu hayata tutundu. İşte detaylar...

Doktor hastalığını anlamayınca ölümle burun buruna geldi!

1 / 19 İngiltere’de yaşayan, 24 yaşındaki Jasmin Shattock, doktorların oğlunun asıl hastalığı hakkındaki işaretleri görmezden geldiğini iddia etti. Bu durum, neredeyse 2 yaşındaki oğlu Dexter’ın ölümüne sebep oluyordu.

2 / 19 Jasmin oğlunu ilk olarak Bristol’deki çocuk hastanesine götürdü. Doktorlara göre, küçük Dexter’ın vücudundaki kırmızı benekler, ateş ve halsizlik suçiçeğinden kaynaklanmıştı.

3 / 19 Dexter, doktorlara göre, imkansıza yakın olsa da ikinci kez suçiçeği olmuştu. Anne Jasmin durumun bundan daha kritik olduğunu düşündü; fakat doktorlara inandı.

4 / 19 Günün 23 saatinde uyumaya, gözlerini bile açamayacak kadar halsiz olmaya başlayan küçük çocuk, yemek yemeyi ve su içmeyi bile kesti. Annesi bu durumdan endişelendi ve onu tekrar doktora götürdü. 14 Mayıs’ta doktorlar suçiçeği olduğunu söyleyerek eve gönderdi. Eve gönderildiği gece, küçük çocuk nefes almakta zorlanmaya başladı; aşırı hızlı soluyordu. Ateşi 39 dereceyi bulmuştu.

5 / 19 Anne Jasmin, “İlk gün iyiydi ama ikincisinde daha kötüydü. Yemiyor, içmiyor ve hatta uyanmıyordu. Onu tekrar doktora götürdüm. Doktor, küçük oğlumun iyi göründüğünü söyledi; bende ona inandım. O gece nefes alamaz hale geldi, ateşi 39 dereceyi buldu. Ensesindeki birkaç noktanın siyaha döndüğünü fark ettim. Hemen doktora gittik. Doktor bana antibiyotiğe bile ihtiyacı olmadığını sadece ateş düşürücü vermemi söyledi.” dedi.

6 / 19 Perşembe ve Cuma günü çocuğunu tekrardan aynı hastaneye götüren anne Jasmin, hastanedeki doktorların aynı şeyleri söylediğine inanamadı. Durum değişmeyince Cumartesi küçük Dexter’ı Weston Genel Hastanesi'ne götürdü.

7 / 19 “Oğlum güçten düşmeye başlamıştı, onu başka hastaneye götürmenin daha iyi olacağını düşündüm.” diyen Jasmin, bu konuda haklı çıktı. “Orada doktorlar kan testi ve X-ray taraması yaptı ve enfeksiyonu olduğunu söyledi. Susuz kalmıştı, serum bağladılar. Bizi tekrardan Bristol Kraliyet Çocuk Hastanesine gönderdiler. Varır varmaz bizi özel odaya aldılar. Bazı gözlemlerden sonra onun iyi olduğunu ve tekrardan ateş düşürücü vermemi söylediler. Bu çok kafa karıştırıcıydı, doktor iyi diyorsa iyidir diye düşünüyordum ama emin değildim artık.” dedi.

8 / 19 20 Mayıs’ta küçük çocuk en kötü halini aldı; ambulansla Musgrove Park Hastanesi’ne kaldırıldı. O hastanede, Bristol’da yapılan testin sonuçlarına baktılar ve enfeksiyonu olduğunu söylediler. Doktorlar Dexetr'ı yoğun bakıma aldı ve oksijen ile antibiyotik verdiler. Anne Jasmin’e gerçek hastalığını söylediklerinde anne şaşkına döndü.

9 / 19 Küçük Dexter’in suçiçeği ve suçiçeğinden kaynaklanan zatürre ve kan zehirlenmesi vardı.

10 / 19 6 hafta önce 23 Mayıs’ta küçük Dexter Shattock eve gönderildi. O artık sağlıklı, 10 aylık minik kardeşiyle oyunlar oynuyor. Annesi Jasmin Shattock oğlu Dexter’ın sağlıklı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Ayrıca, “Minik oğlum, Bristol Kraliyet Çocuk Hastanesi’ndeyken de kan zehirlenmesine sahipti ama neden doktorların görmezden gelindiğini anlamadım. Bizi eve göndermemelilerdi. Bu ölümcül bir hastalık, az kalsın çocuğumun ölümüne sebep oluyorlardı.” dedi.

11 / 19 Bristol Kraliyet Çocuk Hastanesinin sözcüsü durumu araştırdıklarını söyledi. Graham Road Cerrahisini işleten Locality Sağlık Merkezi Grubu'nun genel müdürü Mark Graham, “Durum hakkında, incelendiği için, fazla konuşamam.” dedi.

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