New York'ta gün batımı 'Manhattanhenge'

İşte bu yıl gerçekleşen Manhattanhenge'den o görüntüler...

Manhattan'da eşsiz manzara

1 / 25 Yılda sadece 4 kez Manhattan'ın 42. sokağında gerçekleşen bu olay çeşitli çevre düzenlemeleri sonucunda ortaya çıkmış.

2 / 25 Doğu - Batı uzantılı 42. sokakta yılda 4 kez Güneş ve Ayı'n doğup batış anları görenleri büyüleyecek bir manzarayı ortaya çıkarıyor.

3 / 25 Bu manzara binlerce New Yorklu tarafından sokaktan ve çevredeki binalardan rahatlıkla izlenebiliyor.

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