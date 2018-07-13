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New York'ta gün batımı 'Manhattanhenge'

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.07.2018 10:51 | Son Güncelleme

Yılda sadece dört kere meydana gelen ve "Manhattanhenge" olarak adlandırılan güneşin 42. caddedeki binaların arasından batışına New Yorklular ilgi gösterdi.

İşte bu yıl gerçekleşen Manhattanhenge'den o görüntüler...

Manhattan'da eşsiz manzara

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Yılda sadece 4 kez Manhattan'ın 42. sokağında gerçekleşen bu olay çeşitli çevre düzenlemeleri sonucunda ortaya çıkmış.
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Doğu - Batı uzantılı 42. sokakta yılda 4 kez Güneş ve Ayı'n doğup batış anları görenleri büyüleyecek bir manzarayı ortaya çıkarıyor.
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Bu manzara binlerce New Yorklu tarafından sokaktan ve çevredeki binalardan rahatlıkla izlenebiliyor.
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Manhattan ABD New York gün batımı manzara Manhattanhenge

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