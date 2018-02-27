Nicole Scherzinger verdiği pozla yer çekimine meydan okudu

Nicole Scherzinger'ın inanılmaz vücut hareketlerine sahnelerden alışığız. Fakat Amerikalı şarkıcının dün paylaştığı bu poz akıllara zarar cinstendi.

Nicole Scherzinger'den Dubai'de pilates pozu

1 / 24 Dubai'de ders aldığı pilates sınıfında verdiği bu poz değme jimnastikçilere taş çıkarttı ve adeta yer çekimine meydan okuyan cinstendi.

2 / 24 X Factor yarışmasının eski üyesi olan Nicole Scherzinger yeşil ve pembe bir spor kıyafeti tercih etmiş. Giydiği eşofman ise kalçalarını ortaya çıkartıyor.

3 / 24 Sadece kollarndan destek alan Nicole Scherzinger bu pozuyla Pussycat Dolls üyesi iken sahnelerde yaptığı hareketleri adeta hayranlarına yeniden hatırlatıyor.

4 / 24 Nicole Scherzinger paylaştığı fotoğrafın altına da "İlk pilates denemelerim ve Dubai'deyim" yazdı. Seksi şarkıcının bu pozu hayatına yeni biri girdiği ile ilgili yapılan dedikodulardan sonra geldi.

5 / 24 Tenis oyuncusu Grigor Dmitrov ile bir seneyi aşkın beraberliğine rağmen geçen hafta yabancı bir erkekle akşam yemeği yerken görüntülenen Nicole Scherzinger konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınmıştı.

6 / 24 Nicole Scherzinger hakkında X Factor'e yeniden jüri üyesi olarak döneceği ile ilgili spekülasyonlar da yapılıyor. Seksi şarkıcıya yakın bir kaynak programın yapımcılarının resmi konrat yapmak için sanatçının kapısını çalacağını The Sun'a açıkladı.

7 / 24 Bilindiği gibi X Factor programının yapımcıları şimdiki jüri üyelerinden pek memnun değil. Yapımcılar eski jüri üyelerinin kimyasının daha çok tuttuğu konusunda hemfikirler.

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