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Nicole Scherzinger verdiği pozla yer çekimine meydan okudu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.02.2018 09:35 | Son Güncelleme

39 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger dün Dubai'de pilates sınıfında verdiği yer çekimine meydan okuyan pozunu Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Nicole Scherzinger'ın inanılmaz vücut hareketlerine sahnelerden alışığız. Fakat Amerikalı şarkıcının dün paylaştığı bu poz akıllara zarar cinstendi.

Nicole Scherzinger'den Dubai'de pilates pozu

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Dubai'de ders aldığı pilates sınıfında verdiği bu poz değme jimnastikçilere taş çıkarttı ve adeta yer çekimine meydan okuyan cinstendi.
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X Factor yarışmasının eski üyesi olan Nicole Scherzinger yeşil ve pembe bir spor kıyafeti tercih etmiş. Giydiği eşofman ise kalçalarını ortaya çıkartıyor.
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Sadece kollarndan destek alan Nicole Scherzinger bu pozuyla Pussycat Dolls üyesi iken sahnelerde yaptığı hareketleri adeta hayranlarına yeniden hatırlatıyor.
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Nicole Scherzinger paylaştığı fotoğrafın altına da "İlk pilates denemelerim ve Dubai'deyim" yazdı. Seksi şarkıcının bu pozu hayatına yeni biri girdiği ile ilgili yapılan dedikodulardan sonra geldi.
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Tenis oyuncusu Grigor Dmitrov ile bir seneyi aşkın beraberliğine rağmen geçen hafta yabancı bir erkekle akşam yemeği yerken görüntülenen Nicole Scherzinger konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınmıştı.
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Nicole Scherzinger hakkında X Factor'e yeniden jüri üyesi olarak döneceği ile ilgili spekülasyonlar da yapılıyor. Seksi şarkıcıya yakın bir kaynak programın yapımcılarının resmi konrat yapmak için sanatçının kapısını çalacağını The Sun'a açıkladı.
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Bilindiği gibi X Factor programının yapımcıları şimdiki jüri üyelerinden pek memnun değil. Yapımcılar eski jüri üyelerinin kimyasının daha çok tuttuğu konusunda hemfikirler.
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Nicole Scherzinger Pilates

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