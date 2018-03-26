Nostradamus'un Üçüncü Dünya Savaşı kehanetleri! Eğer gerçekleşirse...

Bu yılın en dikkat çeken kehaneti olarak akıllarda yer eden satırlarda, Çin, Rusya ve Kuzey Kore arasında yaşanacak ittifakın karşısında ABD'nin olacağının ipuçları veriliyor. Öyle ki dikkatle incelenen kitapta Üçüncü Dünya Savaşı sonrasında yaşanacaklara da yer verildiği görülüyor.

Nostradamus`un korkunç kehanetleri

1 / 36 Üçüncü Dünya Savaşı, Nostradamus'un Les Propheties kitabında bahsedilen en dikkat çekici kehanet. Bu kehanete göre 2018 yılında Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacak bazı olaylar patlak verecek.

2 / 36 Nostradamus, büyük savaşın Fransa ve Avrupa'da başlayacağını ve daha sonra tüm dünyaya yayılacağını öngörüyor. Kitabında Üçüncü Dünya Savaşı'nı açıkladığı şöyle bir cümle bulunuyor:'Dünyanın iki büyük gücü arasında bir savaş çıkacak ve 27 yıl sürecek'.

3 / 36 Bazı komplo teorisyenleri bahsedilen savaşın Çin, Rusya, Kuzey Kore ittifakına karşı ABD ile yaşanacağını iddia ediyor.

4 / 36 Nostradamus'un kitabında şöyle bir cümle yer alıyor: 'Zenginler ölüp ölüp dirilecek'. Birçokları bu cümleyi olası Üçüncü Dünya Savaşı sonrası patlak verecek olan ekonomik kriz ile açıklıyor.

5 / 36 Nostradamus, 2018 yılında ABD genelinde büyük felaketler yaşayacağını öngörüyor. Ünlü kahine göre ABD'nin batısında büyük bir deprem meydana gelecek ve deprem küresel çapta felaketleri tetikleyecek.

6 / 36 İlginçtir ki 2016'da ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Cascasia Dalma Zonu'nda sismik faaliyetler olduğunu tespit etti. Bilim insanları da Cascadia Dalma Zonu ve Kaliforniya fay hatlarında uzun süredir 8 ve daha büyük bir depremin olmadığına dikkat çekiyor.

7 / 36 Nostradamus, İtalya'da bulunan Vezüv Yanardağı'nın patlayacağını ve zemini her beş dakikada bir sarsacağını, bunun sonucu olarak da 6 bin kişinin yaşamını yitireceğini söylüyor.

8 / 36 2016'nın ilk zamanlarında , Vezüv Yanardağı'nın faaliyete geçebileceği ihtimali üzerine bölgede yaşayan 1.5 milyon kişi uyarılmıştı. 3 milyon nüfuslu Napoli kentinin 1.5 milyonunun Vezüv Yanardağı'nın sarı tehlike bölgesinde yaşadığı bildirildi. Kötü şöhretli Vezüv Yanardağı'nın MS. 79 yılında patlamasıyla antik Pompeii kenti yerle bir olmuştu.

9 / 36 Nostradamus'a göre 2018 yılında Dünya'ya dev bir gök cismi çarpacak. Bu kehanetle ilgili kitapta şöyle bir cümle yer alıyor:

10 / 36 'Gökyüzünde görünecek olan bir kuyruklu yıldızla beraber büyük bir felaket gerçekleşecek. Nükleer terör ya da doğal felaket gezegeni tahrip edecek'. Bir gün Dünya'ya bir asteroid ya da kuyruklu yıldız düşme ihtimali olsa da NASA, en azından önümüzdeki 100 yıl boyunca böyle bir olayın gerçekleşmeyeceğini belirtiyor.

11 / 36 Nostradamus kitabında 'Tıptaki gelişmeler insanların yaşam ömrünü 200 yıla kadar uzatacak' diye yazmış. Birçokları bu cümleden 80 yaşında bir kişinin 50 yaşında görünmesi gibi bir anlam çıkarıyor.

12 / 36 Nostradamus'a göre 2018 yılında insanlar hayvanlarla konuşabilecek, çocuk sahibi olmak isteyen kişiler yasal izin ya da lisans almak zorunda kalacak, dil farklılıkları ortadan kalkacak ve küresel ısınma sebebiyle dev yangınlar patlak verecek.

13 / 36 Nostradamus, 1503-1566 yılları arasında yaşamış, dünyanın en ünlü kahinidir.Nostradamus kitaplarında doğrudan ifadeler yerine sembolizmi kullanmayı tercih eden bir isim.

14 / 36 Yani gelecek ile ilgili açık tespitler yerine onları sadece anlayabilenlerin çözebileceği üstü örtülü ifadelerle açıklamayı tercih ediyor. O sebeple Fransız İhtilali'nden, 11 Eylül saldırılarına kadar pek çok önemli tarihi olayı bildiğine inanılan ünlü kahinin yazdıklarını anlayabilmek o kadar da kolay değil.

15 / 36 İşte 2018 kehanetleri Katolik Kilisesi'nin lideri ölecek.

16 / 36 Terör, senenin en büyük problemi olacak.

17 / 36 Küresel ısınma sebebiyle büyük silahlı çatışmalar yaşanak.

18 / 36 Çin yeni bir stratejik hamle ile dünyanın yeni süper gücü olacak.

19 / 36 ABD olduğu düşünülen bir ülke düzenin bozulduğu ve geleceğin öngörülemediği yeni bir aşamaya girecek.

20 / 36 Yılın başlarında ABD'nin batısında büyük bir deprem olacak.

21 / 36 İtalya Avrupa'yı büyük bir ekonomik krizin eşiğine getirecek.

22 / 36 Latin Amerika pek çok farklı açıdan radikal değişikliklere sahne olacak.

23 / 36 Vezüv Yanardağı'nda büyük patlamalar olacak.

24 / 36 2018 yılı 3. Dünya Savaşı açısından kritik bir öneme sahip olacak.

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