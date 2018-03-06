O da frikik kurbanı oldu!

Derin göğüs dekolteli elbisesini iddialı bir yırtmaçla tamamlayan Lea Michele, elbisesinin azizliğine uğradı. Dekoltesini kontrol edemeyen güzel oyuncu Lea Michele objektiflerin karşısında frikik vermekten kurtulamadı.

Frikikten kaçamadı

1 / 121 ABD'li oyuncu Lea Michele, derin dekolteli elbisesi ile katıldığı etkinliğe damgasını vurdu.

2 / 121 Lea Michele, Los Angales'ta gerçekleşen 90'ıncı Oscar ödül töreni sonrası bir mekanda düzenlenen kutlamadan ayrılırken elbisesinin azizliğine uğradı.

3 / 121 31 yaşındaki güzel, göğüs dekoltesinin açılmaması için büyük çaba sarf etse de başarılı olamadı.

4 / 121 'Glee' dizisinin oyuncularından Michele, gece boyunca derin göğüs dekoltesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

5 / 121 İşte o anlarda yaşananlar...

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12 / 121 Ireland Baldwin, bu kez defile izlemeye gitti ve zor anlar yaşadı.

13 / 121 New York Moda Haftası kapsamında Sherri Hill'in yeni koleksiyonunu tanıttığı defileyi izlemeye giden Ireland Baldwin en ön sırada oturdu. Ancak mini eteği yüzünden bir türlü rahat edemedi.

14 / 121 Tatsız bir durumla karşılaşmamak için büyük özen gösteren Baldwin, derin dekolteli ceketiyle de neredeyse podyumdaki modellerden çok daha fazla ilgi çekti.

15 / 121 Baldwin, defile bitiminde podyuma çıkan arkadaşı Sailor Lee Brinkley'i tebrik etti. Brinkley, 1980'lerin en gözde modellerinden biri olan Christie Brinkley'in kızı.

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19 / 121 RITA ORA'DAN OLAY YARATAN FRİKİK 'Body On Me' şarkısına klip çekmek için dün New York sokaklarına çıkan Rita Ora, klipten çok verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

20 / 121 Klip çekiminde kendinden geçti Akrobatik hareketler yapan 26 yaşındaki sanatçı, bu sırada frikik verdi.

21 / 121 Rita'nın bu halleri o sırada oradan geçmekte olan kişilerin de dikkatinden kaçmadı Çekimde 8 bin TL değerinde Off White marka, belden oturtmalı mavi blazer bir ceket giyen seksi şarkıcı, yine aynı markaya ait 6 bin TL’lik gri ekoseli bir çizme giydi.

22 / 121 Rita, Kasım ayında üçüncü albümünü yayınlayacak

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32 / 121 Cannes rüzgarı! 32 yaşındaki Doutzen Kroes, Salı günü Cannes Film Festivali'nden çıktığında elbisesinin azizliğine uğradı. Hollandalı güzel modelin törenden çıkar çıkmaz rüzgar nedeniyle elbisesi açıldı. Farkında olmadan frikik veren Kroes'un bu anlarını paparazziler es geçmedi.

33 / 121 Rüzgarın azizliğine uğradı Doutzen Kroes'un frikiğini görenler Cannes'da Marilyn anları yorumlarında bulundu. Alman süper modelin mini elbisesinin eteği rüzgarla havalandı ve kalçası tamamen ortaya çıktı!

34 / 121 Kendisi fark etmedi ama, paparazzilerin gözünden kaçmadı İnce bantlı ayakkabıları, hafif makyajı, dalgalı saçları ve cesur elbisesiyle dikkat çeken 32 yaşındaki manken muhteşem fiziğiyle yine göz doldurdu.

35 / 121 2 çocuğu olmasına rağmen fiziğiyle göz doldurdu Aksesuar olarak kırmızı bir el çantası ve yuvarlak camlı bir güneş gözlüğü tercih eden iki çocuk annesi model adeta göz kamaştırdı.

36 / 121 Cannes rüzgarı! Hem göğüs dekoltesi veren ve onunla da baş edemeyen hem de eteğinin miniliğiyle zorlanan Kroes, poz verdiği süre boyunca biraz yoruldu.

37 / 121 Cannes rüzgarı! 32 yaşındaki Doutzen Kroes, Salı günü Cannes Film Festivali'nden çıktığında elbisesinin azizliğine uğradı. Hollandalı güzel modelin törenden çıkar çıkmaz rüzgar nedeniyle elbisesi açıldı. Farkında olmadan frikik veren Kroes'un bu anlarını paparazziler es geçmedi.

38 / 121 Bella Hadid, Cannes Film Festivali açılışına damga vurdu 70. Cannes Film Festivali'nin açılış töreninde 'Les Fantomes d'Ismael' (Ismael's Ghosts) filminin gösterimi yapıldı. Açılışa 20 yaşındaki Bella Hadid damga vurdu

39 / 121 Yine tüm gözler onun üstündeydi Cannes Film Festivali, 'Les Fantomes d'Ismael' (Ismael's Ghosts) filminin galası ile başladı.

40 / 121 Göğüs ve bacak dekoltesiyle frikik üstüne frikik verdi Galaya geçen yıl kırmızı halıda derin dekoltesiyle gelip olay olan 20 yaşındaki Bella Hadid yine tüm gözleri üzerine toplamayı başardı.

41 / 121 Verdiği frikikleri umursamadı Hem göğüs hem bacak dekoltesiyle açılışa damga vuran Hadid'in pembe elbisesi Alexandre Gauthie imzası taşıyordu.

42 / 121 Kırmızı halıda Bella Hadid rüzgarı Geçen yıl da benzer bir bacak dekoytesiyle gündeme gelen seksi model geçen yıla göre bu sefer daha dikkatsizdi.

43 / 121 Kırmızı halıda Bella Hadid rüzgarı Hadid; bir ara poz verirken eteği açıldı ve ten rengi iç çamaşırı görüldü. Ancka Hadid bu durumu profesyonellikle karşıladı ve pek de umursuyor görünmüyordu.

44 / 121 Kırmızı halıda Bella Hadid rüzgarı 70. Cannes Film Festivali'nin açılış töreninde 'Les Fantomes d'Ismael' (Ismael's Ghosts) filminin gösterimi yapıldı. Açılışa 20 yaşındaki Bella Hadid damga vurdu

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54 / 121 Bella geçen yıl da bu elbisesiyle uzun süre konuşulmuştu

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