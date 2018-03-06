O da frikik kurbanı oldu!

Derin göğüs dekolteli elbisesini iddialı bir yırtmaçla tamamlayan Lea Michele, elbisesinin azizliğine uğradı. Dekoltesini kontrol edemeyen güzel oyuncu Lea Michele objektiflerin karşısında frikik vermekten kurtulamadı.
Frikikten kaçamadı
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ABD'li oyuncu Lea Michele, derin dekolteli elbisesi ile katıldığı etkinliğe damgasını vurdu.
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Lea Michele, Los Angales'ta gerçekleşen 90'ıncı Oscar ödül töreni sonrası bir mekanda düzenlenen kutlamadan ayrılırken elbisesinin azizliğine uğradı.
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31 yaşındaki güzel, göğüs dekoltesinin açılmaması için büyük çaba sarf etse de başarılı olamadı.
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'Glee' dizisinin oyuncularından Michele, gece boyunca derin göğüs dekoltesi nedeniyle zor anlar yaşadı.
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İşte o anlarda yaşananlar...
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Ireland Baldwin, bu kez defile izlemeye gitti ve zor anlar yaşadı.
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New York Moda Haftası kapsamında Sherri Hill'in yeni koleksiyonunu tanıttığı defileyi izlemeye giden Ireland Baldwin en ön sırada oturdu. Ancak mini eteği yüzünden bir türlü rahat edemedi.
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Tatsız bir durumla karşılaşmamak için büyük özen gösteren Baldwin, derin dekolteli ceketiyle de neredeyse podyumdaki modellerden çok daha fazla ilgi çekti.
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Baldwin, defile bitiminde podyuma çıkan arkadaşı Sailor Lee Brinkley'i tebrik etti. Brinkley, 1980'lerin en gözde modellerinden biri olan Christie Brinkley'in kızı.
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RITA ORA'DAN OLAY YARATAN FRİKİK
'Body On Me' şarkısına klip çekmek için dün New York sokaklarına çıkan Rita Ora, klipten çok verdiği pozlarla adından söz ettirdi.
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Klip çekiminde kendinden geçti
Akrobatik hareketler yapan 26 yaşındaki sanatçı, bu sırada frikik verdi.
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Rita'nın bu halleri o sırada oradan geçmekte olan kişilerin de dikkatinden kaçmadı
Çekimde 8 bin TL değerinde Off White marka, belden oturtmalı mavi blazer bir ceket giyen seksi şarkıcı, yine aynı markaya ait 6 bin TL’lik gri ekoseli bir çizme giydi.
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Rita, Kasım ayında üçüncü albümünü yayınlayacak
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Cannes rüzgarı!
32 yaşındaki Doutzen Kroes, Salı günü Cannes Film Festivali'nden çıktığında elbisesinin azizliğine uğradı. Hollandalı güzel modelin törenden çıkar çıkmaz rüzgar nedeniyle elbisesi açıldı. Farkında olmadan frikik veren Kroes'un bu anlarını paparazziler es geçmedi.
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Rüzgarın azizliğine uğradı
Doutzen Kroes'un frikiğini görenler Cannes'da Marilyn anları yorumlarında bulundu. Alman süper modelin mini elbisesinin eteği rüzgarla havalandı ve kalçası tamamen ortaya çıktı!
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Kendisi fark etmedi ama, paparazzilerin gözünden kaçmadı
İnce bantlı ayakkabıları, hafif makyajı, dalgalı saçları ve cesur elbisesiyle dikkat çeken 32 yaşındaki manken muhteşem fiziğiyle yine göz doldurdu.
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2 çocuğu olmasına rağmen fiziğiyle göz doldurdu
Aksesuar olarak kırmızı bir el çantası ve yuvarlak camlı bir güneş gözlüğü tercih eden iki çocuk annesi model adeta göz kamaştırdı.
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Cannes rüzgarı!
Hem göğüs dekoltesi veren ve onunla da baş edemeyen hem de eteğinin miniliğiyle zorlanan Kroes, poz verdiği süre boyunca biraz yoruldu.
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Cannes rüzgarı!
32 yaşındaki Doutzen Kroes, Salı günü Cannes Film Festivali'nden çıktığında elbisesinin azizliğine uğradı. Hollandalı güzel modelin törenden çıkar çıkmaz rüzgar nedeniyle elbisesi açıldı. Farkında olmadan frikik veren Kroes'un bu anlarını paparazziler es geçmedi.
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Bella Hadid, Cannes Film Festivali açılışına damga vurdu
70. Cannes Film Festivali'nin açılış töreninde 'Les Fantomes d'Ismael' (Ismael's Ghosts) filminin gösterimi yapıldı. Açılışa 20 yaşındaki Bella Hadid damga vurdu
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Yine tüm gözler onun üstündeydi
Cannes Film Festivali, 'Les Fantomes d'Ismael' (Ismael's Ghosts) filminin galası ile başladı.
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Göğüs ve bacak dekoltesiyle frikik üstüne frikik verdi
Galaya geçen yıl kırmızı halıda derin dekoltesiyle gelip olay olan 20 yaşındaki Bella Hadid yine tüm gözleri üzerine toplamayı başardı.
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Verdiği frikikleri umursamadı
Hem göğüs hem bacak dekoltesiyle açılışa damga vuran Hadid'in pembe elbisesi Alexandre Gauthie imzası taşıyordu.
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Kırmızı halıda Bella Hadid rüzgarı
Geçen yıl da benzer bir bacak dekoytesiyle gündeme gelen seksi model geçen yıla göre bu sefer daha dikkatsizdi.
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Kırmızı halıda Bella Hadid rüzgarı
Hadid; bir ara poz verirken eteği açıldı ve ten rengi iç çamaşırı görüldü. Ancka Hadid bu durumu profesyonellikle karşıladı ve pek de umursuyor görünmüyordu.
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Kırmızı halıda Bella Hadid rüzgarı
70. Cannes Film Festivali'nin açılış töreninde 'Les Fantomes d'Ismael' (Ismael's Ghosts) filminin gösterimi yapıldı. Açılışa 20 yaşındaki Bella Hadid damga vurdu
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Bella geçen yıl da bu elbisesiyle uzun süre konuşulmuştu
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