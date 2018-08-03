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O dünyanın en gözde bekarı! Bakın servetini nasıl harcıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.08.2018 08:05 | Son Güncelleme

Dünyanın en gözde bekarları arasına ismini yazdıran Dubai Prensi ve Dubai Yürütme Kurulu Başkanı Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşit el Maktum paylaştığı fotoğraflarla benzersiz hayatını gözler önüne seriyor.

Hayvanlarla iyi bir dostluk kurduğu görülen Dubai Prensi'nin extream sporlara olan merakı da herkes tarafından biliniyor. Gözde bekar bakın sosyal medya hesabından nasıl fotoğraflar paylaşıyor...

Dünyanın en gözde bekârı servetini böyle harcıyor!

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Dubai Prensi ve Dubai Yürütme Kurulu Başkanı Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşit el Maktum sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla oldukça popüler...
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Dünyanın en gözde bekarı olarak nitelendirilen El Maktum'un babasının servetinin 4 milyar doları geçtiği ifade ediliyor.
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Şeyh Hamdan Instagram’ın yıldızları arasında yer alıyor. Instagram'da 500 bin takipçisi bulunuyor.
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Genç prensin babası ise Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum...
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İşte Dubai Prensi Şeyh Hamdan'ın çılgın ve gösterişli hayatı..
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şeyh prens bekar Hamdan bin Muhammed bin Raşit el Maktum

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