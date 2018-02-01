O dünyanın en kaslı çocuğuydu! Şimdiki haline inanamayacaksınız

Dünyanın en kaslı çocuğu Richard Sandrak görenleri hayrete düşürdü!

1 / 31 "Küçük Herkül" namını alan dünyanın en kaslı çocuğu Richard Sandrak, 15 yıl önce dünya çapında büyük bir üne kavuşmuştu.

2 / 31 Dünyanın en kaslı çocuğu olan Sandrak'ın son görüntüleri ise vücut geliştirme sporcuları başta olmak üzere birçok kişiyi şaşırttı.

3 / 31 Rus basınında yer alan habere göre; Ukrayna doğumlu Richarda Sandrak 2 yaşındayken ailesiyle ABD'ye taşındı.

4 / 31 Küçük Herkül 8 yaşındayken, yani 15 yıl önce sporcu vücuduyla bir çocuk gibi görünmüyor adeta profesyonel bir sporcu gibi duruyordu.

5 / 31 Sandrak'ın ailesi, küçük oğullarının Arnold Schwarzenegger gibi olmasını istiyordu.

6 / 31 Ancak Sandrak'ın ortaya çıkan son fotoğrafları Küçük Herkül'ün yıllar içerisinde büyük bir değişime uğradığını gösterdi.

7 / 31 Sandrak şimdi ise çocukluk hayalini yerine getiremediğini söylüyor.

8 / 31 Şu an sıradan bir görüntüsü olan Richard Sandrak koşuyor ve kaykay yapıyor.

9 / 31 Los Angeles Universal Stüdyolar'daki şovlarda dublörlük yapıyor.

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