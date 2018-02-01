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O dünyanın en kaslı çocuğuydu! Şimdiki haline inanamayacaksınız

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 01.02.2018 07:35 | Son Güncelleme

Daha küçücük bir çocukken "Dünyanın en kaslı çocuğu" namını alan Ukrayna doğumlu Richarda Sandrak, son fotoğraflarıyla görenleri şaşkına çevirdi.

Dünyanın en kaslı çocuğu Richard Sandrak görenleri hayrete düşürdü!

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"Küçük Herkül" namını alan dünyanın en kaslı çocuğu Richard Sandrak, 15 yıl önce dünya çapında büyük bir üne kavuşmuştu.
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Dünyanın en kaslı çocuğu olan Sandrak'ın son görüntüleri ise vücut geliştirme sporcuları başta olmak üzere birçok kişiyi şaşırttı.
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Rus basınında yer alan habere göre; Ukrayna doğumlu Richarda Sandrak 2 yaşındayken ailesiyle ABD'ye taşındı.
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Küçük Herkül 8 yaşındayken, yani 15 yıl önce sporcu vücuduyla bir çocuk gibi görünmüyor adeta profesyonel bir sporcu gibi duruyordu.
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Sandrak'ın ailesi, küçük oğullarının Arnold Schwarzenegger gibi olmasını istiyordu.
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Ancak Sandrak'ın ortaya çıkan son fotoğrafları Küçük Herkül'ün yıllar içerisinde büyük bir değişime uğradığını gösterdi.
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Sandrak şimdi ise çocukluk hayalini yerine getiremediğini söylüyor.
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Şu an sıradan bir görüntüsü olan Richard Sandrak koşuyor ve kaykay yapıyor.
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Los Angeles Universal Stüdyolar'daki şovlarda dublörlük yapıyor.
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