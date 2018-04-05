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O gerçek bir Rapunzel!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.04.2018 09:09 | Son Güncelleme

13 yıldır saçlarını hiç kestirmeyen Rus kadın, uzun saçlarıyla kendisine hatrı sayılır bir hayran kitlesi oluşturdu.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Dashik Gubonova'nın 200 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Dünyanın en uzun saçlı kadını: Dashik Gubonova

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Rus Dashik Gubonova, tam 13 yıldır saçlarını kestirmeyi reddediyor.
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Amacı da "yerleri süpürene kadar" kumral saçlarına makas değdirmemek.
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Dashik Gubanova, ünlü masal kahramanı Rapunzel gibi olan uzun saçlarıyla çekip paylaştığı fotoğraflar sayesinde önce ülkesinin Instagram fenomeni oldu sonra da tüm dünyanın.
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Dashik Gubanova , her gün takipçilerinden onlarca soru alıyor. Genellikle merak edilen yanıt, saçlarının bakımını nasıl yaptığı.
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Genç kadın kısa bir sürede dünyanın dört bir yanından milyonlarca takipçi edindi.
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İşte Dashik Gubahova Freckle'ın çarpıcı paylaşımlarından bazıları...
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