O gerçek bir Rapunzel!

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Dashik Gubonova'nın 200 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Dünyanın en uzun saçlı kadını: Dashik Gubonova

1 / 33 Rus Dashik Gubonova, tam 13 yıldır saçlarını kestirmeyi reddediyor.

2 / 33 Amacı da "yerleri süpürene kadar" kumral saçlarına makas değdirmemek.

3 / 33 Dashik Gubanova, ünlü masal kahramanı Rapunzel gibi olan uzun saçlarıyla çekip paylaştığı fotoğraflar sayesinde önce ülkesinin Instagram fenomeni oldu sonra da tüm dünyanın.

4 / 33 Dashik Gubanova , her gün takipçilerinden onlarca soru alıyor. Genellikle merak edilen yanıt, saçlarının bakımını nasıl yaptığı.

5 / 33 Genç kadın kısa bir sürede dünyanın dört bir yanından milyonlarca takipçi edindi.

6 / 33 İşte Dashik Gubahova Freckle'ın çarpıcı paylaşımlarından bazıları...

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