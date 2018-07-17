O gösterilerin sırrı ortaya çıktı! Meğer...

Aref gösterisinde, Acun Ilıcalı'dan gözlerini kapatıp kendini bir tatil beldesinde hayal etmesini rica etti. Bakın sonrasında neler oldu...

Gösterinin sırrı ortaya çıktı!

1 / 39 Yaptığı gösteri neydi? Acun'a kendini nerede hayal ettiğini sordu; Acun BARBADOS dedi... Sonra Hülya Avşar'a gözlerini kapatıp kendini bir uçakta hayal etmesini istedi. Uçaktaki koltuk numarasının ne olduğunu sordu; Hülya Avşar 11 E yanıtını verdi.

2 / 39 Ali Taran'dan ise elinde uçak bileti olduğunu hayal edip, biletteki uçuş saatini söylemesini istedi. Ali Taran 14.42 dedi.. Ardından bir izleyiciye bir gazete verdi. Gazetenin bir sayfasını seçip parçalamasını istedi. Gazete küçük parçalara ayrılınca bir parça seçtirdi. O parçadan da bir kelime tutmasını istedi.

3 / 39 Ardından gösterinin başından itibaren tavanda asılı olan kilitli kutuyu indirdi. Kutudan bir rulo kağıt çıkardı. Kağıdı açtıkça stüdyodan şaşkınlık nidaları yükseldi.

4 / 39 Kağıtta BARBADOS... 11 E...... 14.52.... yazıyordu. Ali Taran benimkini yanlış bildi dedi, o anda kağıdın devamını açtı. Şöyle yazıyordu: UÇAĞINIZ 10 DAKİKA RÖTARLI KALKTI.... Yani 14.42'yi de bilmişti.

5 / 39 Peki bu gösterinin sırrı neydi?

6 / 39 Ünlü sihirbaz Dick Zimmerman'a ödül kazandıran bu aletin ismi Master Prediction...

7 / 39 Bu cihaz sayesinde sihirbazlar, oyunculuk yeteneklerini de ekleyerek müthiş gösterilere imza atıyor. Cihaz aslında birçok profesyonel sihirbaz için ucuz bile sayılabilir.

8 / 39 Fiyatı 3 bin 795 dolar olan bu cihaz sayesinde fiziksel bir temas olmaksızın istenen kelimeler kayıt edilip rulo kağıda dökülüyor.

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13 / 39 Şimdiye kadar onlarca şovun hilesini anlatan maskeli sihirbaz, sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor. İşte, sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar...

14 / 39 HAVUZDA YÜRÜME GÖSTERİSİ VE HİLESİ Sihirbaz, kamera açısını kendi lehine kullanarak havuzda, su üzerinde yürüme gösterisi yaptı. İşte o gösteri ve hilesi...

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23 / 39 Ünlü maskeli sihirbaz bir gösterinin sırrını daha ortaya çıkardı.

24 / 39 Herkesin gözü önünde uçan sihirbaz bakın bu numarayı nasıl yapıyormuş.

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