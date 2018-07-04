O güzelin kim olduğu ortaya çıktı!

Bunlardan biri de Kolombiya İngiltere maçındaki İngiltere tribünlerinde yer alan güzeldi. Kusursuz fiziği ile dikkatleri üzerine çeken güzelin Dele Alli'nin sevgilisi Ruby Mae olduğu anlaşıldı.
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