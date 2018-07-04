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O güzelin kim olduğu ortaya çıktı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.07.2018 09:01 | Son Güncelleme

Dünya Kupası'ndaki karşılaşmalar nefesler tutularak takip edilirken, tribündeki güzeller de yakın markaj altında tutuluyor.

Bunlardan biri de Kolombiya İngiltere maçındaki İngiltere tribünlerinde yer alan güzeldi. Kusursuz fiziği ile dikkatleri üzerine çeken güzelin Dele Alli'nin sevgilisi Ruby Mae olduğu anlaşıldı.

Kolombiya - İngiltere maçındaki güzelin kim olduğu ortaya çıktı

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İngiliz tribünlerinde objektiflere takılan Ruby Mae tüm dikkatleri üzerine topladı.
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İngiliz model sevgilisi Dele Alli'yi desteklemek için tribündeki yerini aldı.
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AYRILMA NOKTASINA GELMİŞLERDİ

AYRILMA NOKTASINA GELMİŞLERDİ
İngiliz futbolcu Dele Alli. 21. yaş gününde gece saat 03:00'ı gösterdiğinde Playboygüzeli Melissa Howe ile bir barda içki içerken görüntülenmişti.
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Genç futbolcunun sevgilisi Ruby Mae'nin bu duruma ne tepki vereceği basınında gündem olmuştu. İkilinin Playboy modeli Melissa Howe, yüzünden ilişkilerini sonlandırıp sonlandırmayacağı basında uzun süre tartışılmıştı
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SKANDALLARI BİTMİYOR

SKANDALLARI BİTMİYOR
Dele Alli başka bir skandalla daha gündeme gelmişti. İngiliz futbolunun geleceğine damga vurması beklenen isimlerden olan Dele Alli'nin, genç bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği anlar, yıldız futbolcunun arkadaşları tarafından kamerayla kaydedildi ve bu görüntüler basına sızdırılmıştı.
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GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU
Euro 2016’da Alli’ye tribünden sürekli destek veren Mae günlerce konuşulmuştu.
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