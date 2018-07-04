O güzelin kim olduğu ortaya çıktı!

Bunlardan biri de Kolombiya İngiltere maçındaki İngiltere tribünlerinde yer alan güzeldi. Kusursuz fiziği ile dikkatleri üzerine çeken güzelin Dele Alli'nin sevgilisi Ruby Mae olduğu anlaşıldı.

5 / 21 SKANDALLARI BİTMİYOR

Dele Alli başka bir skandalla daha gündeme gelmişti. İngiliz futbolunun geleceğine damga vurması beklenen isimlerden olan Dele Alli'nin, genç bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği anlar, yıldız futbolcunun arkadaşları tarafından kamerayla kaydedildi ve bu görüntüler basına sızdırılmıştı.