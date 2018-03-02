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O halde görülünce eleştiriden kurtulamadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Sinema dünyasının en çok merak edilen ödülleri olan Oscarlar önümüzdeki hafta sonu sahiplerini bulacak.

Büyük gece öncesi de ardı ardına Oscar partileri düzenlenmeye başladı.

Charlotte McKinney eleştirilerin odağı oldu

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Bunlardan biri de önceki akşam Los Angeles'ta gerçekleşti.
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O gecenin en çok konuşulan konuğu ise 24 yaşındaki model ve oyuncu Charlotte McKinney oldu.
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Güzel oyuncu katıldığı partide sırt ve göğüs dekoltesinin yanı sıra derin yırtmacıyla dikkat çeken bir kıyafet giydi.
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Her ne kadar iddialı bir görüntü sergilese de McKinney, elbisesinin detayları yüzünden epey eleştirildi.
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Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisinin sinema uyarlamasında rol alan Charlotte McKinney'in dekolteleri fazla abartılı bulundu.
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Üstelik elbisenin kumaşı ve güzel oyuncunun üzerindeki duruşu da pek beğenilmedi.
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Moda yorumcuları Charlotte McKinney'in tercihini "O güzelliğe bu kıyafet yakışmadı" diye yorumladı.
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Charlotte McKinney'in diğer fotoğrafları...
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Anahtar Kelimeler:
Charlotte McKinney model manken

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