O halde görülünce eleştiriden kurtulamadı

Büyük gece öncesi de ardı ardına Oscar partileri düzenlenmeye başladı.

Charlotte McKinney eleştirilerin odağı oldu

1 / 30 Bunlardan biri de önceki akşam Los Angeles'ta gerçekleşti.

2 / 30 O gecenin en çok konuşulan konuğu ise 24 yaşındaki model ve oyuncu Charlotte McKinney oldu.

3 / 30 Güzel oyuncu katıldığı partide sırt ve göğüs dekoltesinin yanı sıra derin yırtmacıyla dikkat çeken bir kıyafet giydi.

4 / 30 Her ne kadar iddialı bir görüntü sergilese de McKinney, elbisesinin detayları yüzünden epey eleştirildi.

5 / 30 Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisinin sinema uyarlamasında rol alan Charlotte McKinney'in dekolteleri fazla abartılı bulundu.

6 / 30 Üstelik elbisenin kumaşı ve güzel oyuncunun üzerindeki duruşu da pek beğenilmedi.

7 / 30 Moda yorumcuları Charlotte McKinney'in tercihini "O güzelliğe bu kıyafet yakışmadı" diye yorumladı.

8 / 30 Charlotte McKinney'in diğer fotoğrafları...

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