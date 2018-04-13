O ülke sınır kapılarını açtı! 3 gün boyunca...

Bölgedeki hareketlilik ve heyecan ortaya bu görüntülerin çıkmasını sağladı...

Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı "istisnai durumlar" için üç günlüğüne çift yönlü olarak geçişlere açtı.

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Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'ye giriş ya da çıkış yapması gereken kişiler için üç günlüğüne açılmasıyla birlikte sınırdaki otobüsler çift taraflı olarak seferlere başladı.