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O ülke sınır kapılarını açtı! 3 gün boyunca...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.04.2018 08:14 | Son Güncelleme

2013 yılında gerçekleştirilen askeri darbenin ardından neredeyse hiç açılmayan Refah Sınır Kapısı, 'istisnai durumlar' için 3 gün çift yönlü olarak geçişlere açıldı.

Bölgedeki hareketlilik ve heyecan ortaya bu görüntülerin çıkmasını sağladı...

Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı: Refah Sınır Kapısı

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Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı "istisnai durumlar" için üç günlüğüne çift yönlü olarak geçişlere açtı.
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Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'ye giriş ya da çıkış yapması gereken kişiler için üç günlüğüne açılmasıyla birlikte sınırdaki otobüsler çift taraflı olarak seferlere başladı.
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Filistin Kahire Büyükelçiliğinden yapılan dünkü yazılı açıklamada, "Mısır makamları, Refah Sınır Kapısı'nın yarından itibaren 3 günlüğüne çift yönlü açılması şeklinde karar aldı." ifadeleri kullanılmıştı.
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Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.
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Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Gazze Refah Sınır Kapısı israil

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