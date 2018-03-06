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Objektif karşısında yarı çıplak!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.03.2018 09:32 | Son Güncelleme

Yorucu egzersizlerini sosyal medya hesabından paylaşmasına alışkın olduğumuz Lauren Pope, bu kez takipçilerine kusursuz figürünü sergiledi.

35 yaşındaki Pope, yatak odasında verdiği pozla çocuk sahibi olmasına rağmen güzellik konusunda hala çok iddialı olduğunu ortaya koydu.

Çırılçıplak poz verdi!

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İpek şortuyla objektif karşısına geçen güzel yarı çıplak paylaşımıyla büyük beğeni topladı.
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Sınırları zorlayan fotoğrafında bedenini elleriyle kapatan Pope, bronz makyajıyla dikkat çekti.
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Pope, kısa süre önce Dubai'de görülmüş, tatilde kiraladığı yattan ve bulunduğu kumsallardan çarpıcı mayolarıyla pozlar paylaşmıştı.
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ÜNLÜ ŞARKICI SINIR TANIMADI!

ÜNLÜ ŞARKICI SINIR TANIMADI!
Christina Aguilera, banyoda verdiği baştan çıkarıcı pozlarla takipçilerini kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
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Sosyal medyadan beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflara bakan bir kez daha baktı.
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Siyah beyaz banyo fotoğraflarıyla sınırları zorlayan güzel şarkıcı büyük beğeni topladı.
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Şarkıcı Cardi B, sahne aldığı gecede giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekti.
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Özellikle modacıların eleştirilerine maruz kalan Cardi B, gri kıvrımlarla dolu elbisesini yırtık file çoraplarla tamamlamış.
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Sahne aldığı sırada sürekli üzerinden kayan elbise twerk zamanı geldiğindeyse adeta yok oldu.
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İşte sahnede yaşanan o ilginç anlar...
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sosyal medya çıplak Lauren Pope

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