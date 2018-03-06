Objektif karşısında yarı çıplak!

35 yaşındaki Pope, yatak odasında verdiği pozla çocuk sahibi olmasına rağmen güzellik konusunda hala çok iddialı olduğunu ortaya koydu.

Çırılçıplak poz verdi!

1 / 41 İpek şortuyla objektif karşısına geçen güzel yarı çıplak paylaşımıyla büyük beğeni topladı.

2 / 41 Sınırları zorlayan fotoğrafında bedenini elleriyle kapatan Pope, bronz makyajıyla dikkat çekti.

3 / 41 Pope, kısa süre önce Dubai'de görülmüş, tatilde kiraladığı yattan ve bulunduğu kumsallardan çarpıcı mayolarıyla pozlar paylaşmıştı.

4 / 41 ÜNLÜ ŞARKICI SINIR TANIMADI! Christina Aguilera, banyoda verdiği baştan çıkarıcı pozlarla takipçilerini kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

5 / 41 Sosyal medyadan beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflara bakan bir kez daha baktı.

6 / 41 Siyah beyaz banyo fotoğraflarıyla sınırları zorlayan güzel şarkıcı büyük beğeni topladı.

7 / 41

8 / 41 Şarkıcı Cardi B, sahne aldığı gecede giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekti.

9 / 41 Özellikle modacıların eleştirilerine maruz kalan Cardi B, gri kıvrımlarla dolu elbisesini yırtık file çoraplarla tamamlamış.

10 / 41 Sahne aldığı sırada sürekli üzerinden kayan elbise twerk zamanı geldiğindeyse adeta yok oldu.

11 / 41 İşte sahnede yaşanan o ilginç anlar...

12 / 41

13 / 41

14 / 41

15 / 41

16 / 41

17 / 41

18 / 41

19 / 41

20 / 41

21 / 41

22 / 41

23 / 41

24 / 41

25 / 41

26 / 41

27 / 41

28 / 41

29 / 41

30 / 41

31 / 41

32 / 41

33 / 41

34 / 41

35 / 41

36 / 41

37 / 41

38 / 41

39 / 41

40 / 41