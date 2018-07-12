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ODTÜ mezuniyet pankartları 2018 mezuniyetine damga vurdu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.07.2018 10:11 | Son Güncelleme

ODTÜ mezuniyet pankartları her yıl olduğu gibi bu yılda dikkat çekmeyi başardı. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen mezuniyet törninde geleneği bozmayan ODTÜ öğrencileri bu yılda mezuniyet pankartları taşıyarak geçiş töreni düzenledi.

ODTÜ mezuniyet pankartları barındırdığı siyasi ve toplumsal mesajlarla yine milyonlara ulaşmayı başarırken taşıdığı pankart sebebiyle 4 öğrencinin tutuklanması bazı kesimlerin tepkisine yol açtı.

İşte ODTÜ mezuniyet pankartları

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ODTÜ mezuniyet pankartları 2018 mezuniyet törenine damga vururken bazı öğrencilerin tutuklanmasına dahi yol açtı.
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ODTÜ mezuniyet pankartında yazanlar sebebiyle öğrencilerin tutuklanmasına yol açan görselde Penguen dergisinin karikatüristlerinin çizdiği “Tayyipler Alemi” karakterlerinin bulunuyordu. Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden pankartı taşıyan D.C.Y, B.A. ve F.E.D. ile pankartı hazırladığı tespit edilen Ö.K, tutuklandı. Pankartı bastığı belirlenen Ş.D. ise serbest bırakıldı. ODTÜ'de 6 Temmuz günü yapılan diploma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankart taşınmasıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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İşte siyaset, ekonomi, seçim sonuçları ve çocuk istismarı konularına dair pek çok mesaj yer alan diğer ODTÜ mezuniyet pankartları...
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Coplanıp, biber gazına boğulduğunuzda bu halk oh olsun dedi. O yüzden gidin yurtdışına güzel bir hayat yaşayın. bu halk sizi hak etmiyor
@ata_ata_1997 Yurtdışı da onları bekliyor zaten.
Körleşmiş ideolojik beyinliler güruhundan başka bir şey yok ortada.Eğer dürüst ve objektif bir protesto eylemi çağrıştıran pankartlar olsaydı elbetteki destek verilebilirdi.Bir pankart var ki hani şu "alman bayraklı" olanı bütün cevapları ve oyunları ortaya seriyor. İşte bu nedenle kör bir ideoloji saldırganlığından öteye gidememiş.
Guzel bir is bulup parayi cebe attiklarinda hepsi sistemin savunuculari olacaklar,milliyetci odtü mezunlarina selam olsun.
hepsini çok beğendim bunlara bakınca geleceğe umutla bakıyorum
Güzel olmuş hakaret yok onur kırıcı değil.
İşte bu. Dikta yönetimlerde olan özğürlük, ifade ve düşünce hürriyeti. Adam çıkar hırsızlık yapar yandaş takımı ona günah işleme özgürlügü der!!! Tranvay = Demokrasi. Anlayan anladı.
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