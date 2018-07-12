ODTÜ mezuniyet pankartları 2018 mezuniyetine damga vurdu

ODTÜ mezuniyet pankartları barındırdığı siyasi ve toplumsal mesajlarla yine milyonlara ulaşmayı başarırken taşıdığı pankart sebebiyle 4 öğrencinin tutuklanması bazı kesimlerin tepkisine yol açtı.

İşte ODTÜ mezuniyet pankartları

1 / 39 ODTÜ mezuniyet pankartları 2018 mezuniyet törenine damga vururken bazı öğrencilerin tutuklanmasına dahi yol açtı.

2 / 39 ODTÜ mezuniyet pankartında yazanlar sebebiyle öğrencilerin tutuklanmasına yol açan görselde Penguen dergisinin karikatüristlerinin çizdiği “Tayyipler Alemi” karakterlerinin bulunuyordu. Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden pankartı taşıyan D.C.Y, B.A. ve F.E.D. ile pankartı hazırladığı tespit edilen Ö.K, tutuklandı. Pankartı bastığı belirlenen Ş.D. ise serbest bırakıldı. ODTÜ'de 6 Temmuz günü yapılan diploma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankart taşınmasıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

3 / 39 İşte siyaset, ekonomi, seçim sonuçları ve çocuk istismarı konularına dair pek çok mesaj yer alan diğer ODTÜ mezuniyet pankartları...

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