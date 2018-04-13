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Ödül törenine damga vuran kıyafet

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.04.2018 16:00 | Son Güncelleme

Alman şarkıcı Müchelle, giydiği kıyafetle Echo Müzik Ödül törenine damga vurdu.

Ödül töreninde tüm bakışları üzerine toplayan Müchelle, hayranlarını kırmayarak imza da dağıttı.

Dekolte yarışına tam gaz devam!

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Almanya'nın en önemli müzik ödülü olan Echo Müzik Ödülleri; Berlin'de düzenlenen törenle kazananlara dağıtıldı.
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Geceye damgasını vuran ise Alman şarkıcı Michelle'di.
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Sahne adı Michelle, gerçek adı ise Tanja Hewer olan Alman şarkıcı, sırt dekolteli tulumuyla meraklı bakışları üzerinde topladı.
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Alman şarkıcının sırtındaki dövme, dikkat çekti.
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Pfeiffer, hayranlarını kırmayarak imza da dağıttı.
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Leslie Bibb

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Gina Rodriguez

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Greta Gerwig

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Octavia Spencer

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Jennifer Garner

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Allison Janney

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Viola Davis

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Anahtar Kelimeler:
Müchelle Echo Müzik Ödülleri

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