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Öğrenciler eğlence sabahına böyle uyandı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.06.2018 11:12 | Son Güncelleme

Sınav dönemini atlatan Cambridge Üniversitesi öğrencileri tüm gece eğlendi. Bu sırada ortaya çıkan görüntülerse sınırları zorlayacak cinstendi.

Eğlencenin tadını kaçıran gençlerden bazıları geceyi sokaklarda dolaşarak tamamlarken bazıları ise eğlencelerini nehirde sonlandırdı.

Cambridge Üniversitesi öğrencileri sınavların bitişini böyle kutladı

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İngiltere'nin en zekilerinin okuduğu Cambridge Üniversitesi öğrencileri, mezuniyet kutlamaları sonrası günün ilk ışıklarında şehrin sokaklarında dolaştı.
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Uzun elbiseleri ve takımlarıyla göz alıcı gözüken öğrenciler, gece sonrası yine nehirde buluştu.
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Yılın en büyük etkinliğinden sonra nehre atlayan gençler sınavların bitimini serin sulara girerek kutladı.
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Müzik ve dans eşliğinde süren gecenin lezzetli yemeklerle taçlandırıldığı eğlencenin ardından kendinden geçen gençler bakın kutlamaları nasıl tamamladılar...
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Anahtar Kelimeler:
Cambridge Üniversitesi mezuniyet sınav eğlence

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