Öğrencisiyle arabada çırılçıplak basıldı!

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde öğrencisi ile cinsel ilişkiye giren öğretmen yakalandı. Gözaltına alınan öğretmen, çıkarıldığı mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmen tutuklandı

1 / 64 SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR Amerika'nın Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde polis gündüz vakti yol kenarına park edilmiş bir araçtan şüphelenip aracın içini kontrol etti. Polisler, aracın içinde yarı çıplak bir şekilde bir çiftin ilişkiye girdiğini görünce çiftten kimliklerini göstermelerini istedi.

2 / 64 16 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişkiye girdiği ortaya çıkan 27 yaşındaki biyoloji öğretmeni Elizabeth Heaton Taylor polis tarafından gözaltına alındı.

3 / 64 ÖĞRETMENİN BAŞKA İLİŞKİLERİ DE ORTAYA ÇIKTI Cezaevine giren öğretmenin, gözaltına alındığı sırada polise yanlış kimlik bilgisi verdiği ve daha önce 17 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişkisi ortaya çıktı.

4 / 64 Çalıştığı liseden kovulan öğretmenin yaşları 18 yaşında olan iki kişi ile ilişkiye girdiği için ve polise yanlış bilgi verdiği için üç ayrı suçtan yargılanacağı belirtildi.

5 / 64 EN AZ 6 DEFA BERABER OLDULAR ABD'de yaşayan 26 yaşındaki evli Tarih öğretmen Rebecca Mason-Cales, 16 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı. Öğretmenin aynı zamanda öğrencisine pek çok açık fotoğraf gönderdiği öğrenildi. 26 yaşındaki Rebecca Mason-Cales'ın, 16 yaşındaki öğrencisi ile geçen yılın Eylül ve Kasım ayları arasında en az 6 defa ilişkiye girdiği öğrenildi.

6 / 64 Tarih öğretmeni olan kadın son olarak 12 Şubat günü öğrencisine uygunsuz fotoğraflar gönderdikten sonra Salı günü tutuklandı.

7 / 64 ÇOCUK İSTİSMARIYLA YARGILANACAK Bir polis sözcüsü: "Hızlı bir soruşturma sonucunda Mason-Cales'in öğrenciyle cinsel ilişkide bulunduğu kanıtlandı" dedi

8 / 64 Geçen yıl Ağustos ayında başlayan ilişki sebebiyle çocuk istismarıyla yargılanacak öğretmenin mahkemesi 7 Mart'ta görülecek.

9 / 64 Mason-Cales iki yıldır aynı okulda ders veriyordu.

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14 / 64 ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİYE GİRİYOR, AİLESİ YAPTIĞINI DESTEKLİYOR ABD'de öğretmenlik yapan 22 yaşındaki kadının liseye giden öğrencisi ile aşk yaşadığı ve ikilinin öğretmenin evinde beş defa ilişkiye girdiği ortaya çıktı, genç öğretmen görevinden uzaklaştırıldı.25 Aralık günü ilk defa birlikte oldukları ortaya çıkan çiftin görüşmeden önce iki hafta boyunca mesajlaştığı ve öğretmenin bu süre zarfında öğrencisine oldukça ateşli mesajlar attığı öğrenildi.

15 / 64 18 Ocak'ta sorguya çekilen kadın suçlamaları kabul etti ve öğrencisine aşık olduğunu söyledi. Öğrenci çocuğun ailesi ilişkiyi desteklediği için öğretmenin hapis cezası almaktan kurtulabileceği ifade edildi.

16 / 64 5 DEFA BİRLİKTE OLDULAR Öğrencisine cep telefonu numarasını sorup daha sonra ona mesajlar atmaya başlayan kadın amacına ulaştı ve çift öğretmenin evinde farklı zamanlarda 5 defa birlikte oldu.

17 / 64 İkili kısa sürede yakalanırken, öğretmenin çocuğun ailesine birbirlerine aşık olduklarını söyleyerek şikayette bulunmamaları için yalvardığı öğrenildi.

18 / 64 OKULDAN ATILDI Okul Müdürü Julio Duarte, iddiaları bildiren ebeveynlere bir mektup göndermeden önce Boncal'ı görevden attı.

19 / 64 Duarte, "Umarım bu bir kişinin suistimalinin, her gün öğrencilerimize olan bağlılıklarını sergileyen personelimiz üzerinde gölge oluşturmasına izin vermezsiniz" açıklamasında bulundu.

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24 / 64 ÖĞRENCİ ANNESİNE İTİRAF ETTİ Öğrencinin annesine, öğretmeninin evine defalarca gittiği ve öğretmeni ile ilişkiye girdiğini söylemesi üzerine anne durumu okul yönetimine bildirdi. Öğretmen, okul yöentimi tarafından reşit olmayan çocuk ile uygunsuz ilişkiye girdiği gerekçesi ile okuldan atıldı.

25 / 64 5 BİN MESAJ ATMIŞLAR Polis, yaptığı soruşturmada öğretmen ve öğrencinin çoğunluğu cinsel içerikli 5,000'e yakın mesajını buldu.

26 / 64 Okul yönetimi soruşturmayı yürüten polis ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve öğretmenin okuldan atıldığından bilgi vermdi.

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29 / 64 ÖĞRENCİSİYLE 2 YILDIR BİRLİKTEYMİŞ! ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki kadın öğretmenin, 17 yaşındaki öğrencisi ile 2 senedir süren gizli bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

30 / 64 İkili, ilişkilerini itiraf ettikten sonra Valeria Costadoni isimli öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31 / 64 HER YERDE İLİŞKİYE GİRMİŞLER Miami Sözleşmeli Sanat Okulunda dil sanatları bölüm başkanı olan Costadoni ile öğrenci çocuğun sınıfta, kadının arabasıda ve evinde cinsel ilişkiye girdikleri açıklandı.

32 / 64 SADECE ORAL İLİŞKİYİ KABUL ETTİ Olay bir yerel kanal tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra polis tarafından öğrenci sorgulandı ve gerçek ortaya çıktı.

33 / 64 Öğretmen ise aralarındaki ilişkiyi kabul etmekle birlikte, sadece öğrencisiyle oral ilişki yaşadıklarını ve bunu sınıfa gerçekleştirdiklerini söyledi.

34 / 64 KEFALET 15 BİN DOLAR 16 yaşından küçük çocukla ilişkiye girerek istismar etmekle suçlanan öğretmen hapishaneye konuldu ve kefalet ücreti 15 bin dolar olarak belirlendi.

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38 / 64 OKULDA BİRLİKTE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKINCA... Amerikan polisi, bir ihbar üzerine Cuma akşamı ABD'nin Idaho eyaletindeki bir lisede basketbol koçluğu yapan 26 yaşındaki Ann Kuroki’yi gözaltına aldı.

39 / 64 Genç kadının 16-17 yaşlarındaki bir lise öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia ediliyor.

40 / 64 MAHKEMEDE YARGILANACAK! Pazartesi mahkemeye çıkması beklenen Kuroki, reşit olmayan birini cinsel olarak istismar ettiği iddiasıyla yargılanacak.

41 / 64 Yaklaşık 3 bin 500 kişinin yaşadığı Gooding’deki lise, kadının sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

42 / 64 Öğrencinin Ann Kuroki’nin koçluk yaptığı takımda olup olmadığı henüz açıklanmadı.

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50 / 64 MUM IŞIĞINDA ÖĞRENCİSİNİ BEKLERKEN YAKALANDI ABD’nin Oklahoma Eyaleti’nde fen bilimleri öğretmenliği yapan 22 yaşındaki Hunter Day, Çarşamba günü evine davet ettiği bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmeyi beklerken karşısında polisi buldu.

51 / 64 ÖĞRENCİNİN TELEFONUNDAN RANDEVU AYARLANDI Çocuğun telefonunu alan polisin, genç kadınla mesajlaşarak kadının evine gittiği duyuruldu. Kadın da evde mum yakarak beklediği çocukla çıplak fotoğraf paylaştıklarını itiraf etti. Öğretmenin cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemelerde çocuk pornosu görüntüleri de bulundu.

52 / 64 AİLE ÇOCUĞUN TELEFONUNDAKİ MESAJLARI GÖRÜNCE POLİSE GİTMİŞTİ Çocuklarının davranışlarından şüphelenen aile, çocuğun cep telefonununda öğretmene ait çıplak fotoğraflar ve cinsel içerikli mesajlar bulunuca olayı polise bildirdi. Polis, öğretmen ile öğrencisiymiş gibi konuşup öğretmeni suçüstü yakaladı.

53 / 64 Kolombiya'nın Medellin kentindeki bir okulda öğretmenlik yapan Yokasta'nın yaptığı skandal olay, bir öğrencinin ailesine yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Çarşamba günü gözaltına alınan kadının, okulun Amerikan futbolu koçuyla evli olduğu belirtildi.

54 / 64 Öğrencilerini kendisiyle seks yapmaya zorlayan, ilişkiye girmeyen öğrencileri zayıf notla tehdit eden öğretmenin 40 yıl hapsi isteniyor.

55 / 64 16 - 17 yaşlarındaki öğrencilerin telefon numaralarını alan WhatsApp'tan erotik fotoğraflar gönderen öğretmenin kocası da boşanma davası açtı.

56 / 64 Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı ABD'nin Florida eyaletinde 29 yaşındaki Caroline Lawson adlı öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsl ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı.

57 / 64 Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yetkililer şimdi, Caroline Lawson'ın kimliği verilmeyen kişiyle yazıştığı ve ilişkisini de o yazışmalarda itiraf ettiği mesajlaşmalarını araştırıyor.

58 / 64 Mesajlaşmalar ise şu şekilde,

59 / 64 Lawson; "...'yı bir öğrenciyle aldattım"

60 / 64 Kimliği verilmeyen kişi; "Aldattım derken yattım mı demek istiyorsun?"

61 / 64 Lawson; "Evet"

62 / 64 Lawson, Cuma günü görevinden istifa ettikten kısa süre sonra evinde tutuklanmıştı.

63 / 64 Reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkide bulunmakla suçlanan Lawson için 30 bin dolar kefalet talep edildi.