Okulda görülmemiş olay! Liseli kızın göğüslerini açıp, yara bandı yapıştırdılar

Göğüs uçları gözüktüğü için öğretmeninden uyarı alan genç kızdan, erkeklerin ilgisini çektiği söylenerek yara bandı takması istendi.

Okula sütyensiz geldi yönetimi isyan ettirdi

1 / 42 Öğretmeninin sınıftaki arkadaşları önünde yaptığı bu uyarı karşısında çok sinirlenen ve çok utanan genç kız, kendisine söyleneni yapmak istemeyince görülmemiş bir olay yaşandı.

2 / 42 Kendisiyle kasti olarak uğraşıldığını düşünen genç kız müdürenin 'İçine birşey giymek ister misin?' sorusuna 'Benimle dalga mı geçiyorsunuz?' diye tepki vererek söyleneni yapmayı reddetti.

3 / 42 Bunun üzerine revire götürülen genç kızın zorla tişörtü çıkarılarak göğüslerine yara bandı takıldı.

4 / 42 Bu durum karşısında küçük düştüğü için gözyşalarına boğulan Lizy, okulu terk etti.

5 / 42 Durumu annesine anlattığındaysa, annesi öfkeden çılgına döndü ve müfettişle iletişime geçti. Okul kuralları arasında böyle bir maddenin olmadığını söyleyerek kızına yapılanlara tepki gösterdi.

6 / 42 Kural dışı muamele yapıldığı tepkisine müffettişten gelen cevap ise, kuralın uygulamaya geçtiğini, yapılacak yeni güncelleme sonrası da kitapçıkta yeni kuralların da görüleceğini şeklinde oldu.

7 / 42 Lizzy, 'Eğer kızlar südyen giymek zorunda bırakılıyorsa erkekler de giymek zorunda olmalı.Ben araştırmamı yaptım. Bana yapılan davranış yasal değil. Siz erkek öğrencilere böyle bir kural getirmediğiniz sürece kız öğrencilere de böyle bir kural getiremezsiniz. Gelecek yılın kurallarında südyen giymek varsa, erkeklerin de südyen giymesini bekliyorum.' diyerek yapılan muameleyi haksız bulduğunu söyledi.

8 / 42 Lizzy, okul yönetiminin adil olmadığını düşündüğü için bu kuralı görmezden gelerek protesto etmeye devam edeceğini söyledi.

9 / 42 Lizzy'nin okul yönetimi ile tartışma yaşadığı gün üzerinde bulunan kıyafeti.

10 / 42 TACİZİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN SEKSİ GİYİNMEYİN' Sosyal Kalkınma ve İnsan Güvenliği Bakanlığı, özellikle tacizlerin önlenmesi için alkol alımının kontrol altında tutulmasını ve festivalde giymek için tercih edilen kıyafetlerin tacizi teşvik edecek şekilde olmamasına özen gösterilmesi gerektiğini savundu.

11 / 42 Özellikle alkollü içeceklerin satıldığı konserlerin kadınlar için tehdit bölgesi haline dönüştüğünü söyleyerek, festivalin alkolsüz bölgelerde gerçekleştirileceğini söyledi.

12 / 42 Kadın İşleri ve Aile Gelişimi Dairesi Başkanı Lertpanya Buranabandhit de kadına yapılan cinsel saldırılarla ilgili kamuoyu araştırmalarına devam ediyor.

13 / 42 Başkan, festivale katılan kadınların 10-40 yaş aralığında olanların büyük bir kısmının cinsel tacize maruz kaldığını anlattı.

14 / 42 Tayland medyası ve pek çok sosyal medya kullanıcısı ise devletin kıyafetlerle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterildi.

15 / 42 Tecavüzün ve tacizin giyilen kıyafetlerden kaynaklanmadığı düşüncesi savunulurken, suistimali önlemenin alınacak tedbirlerle sağlanabileceğini söylendi.

16 / 42 Konu ile ilgili İçiişleri Bakanlığı'na mektup yazan grup sözcüsü Jadet Chaowilai ise, festivale katılanların polis ve kolluk kuvvetleri tarafından daha iyi korunmasını istedi.

17 / 42 Polisin, devletin belirlediği yasaları uygulayarak ve güvenlik önlemlerini artırarak bu durumun önüne geçmesini istediklerini savundu.

18 / 42 Dünyaca ünlü festivalden fotoğraflar...

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