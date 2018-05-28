HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Olacak iş değil! Çıplak guru ünlü ismin villasını ele geçirip...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.05.2018 08:14 | Son Güncelleme

Sosyal medyanın ünlü gurusu Georg Berres, boş bulduğu bir villaya yerleşti. Evi ele geçiren hippi guru, villada takipçileriyle birlikte çıplak bir hayat sürdü.

Evde geçirdiklerir zamanları sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla ise ilginç gerçek ortaya çıktı. 13 milyon sterlik değerindeki villanın gerçek sahibi bakın kim çıktı...

Georg Berres, ünlü tenis oyuncusu Boris Becker'in villasına yerleşti

1 / 16

Sosyal medyada hipi guru olarak bilinen Georg Berres, İspanya'nın Mayorca kentinde boş bulduğu bir villaya takipçileriyle birlikte yerleşti.
2 / 16

Ünlü bir isme ait olduklarını bilmedikleri villada yaşamaya başlayan Berres, çok sayıda takipçisiyle evde 'çıplak' bir yaşam sürdü ancak...
3 / 16

Daha sonra kendisine villanın gerçek sahibinin kim olduğu tebliğ edildi. 13 milyon sterlin değerindeki villanın gerçek sahibi geçen sene iflasını açıklamıştı
4 / 16

Zamanında dünyanın bir numarası olan Alman efsanevi tenis oyuncusu Boris Becker'in olan bitenden haberi yoktu.
5 / 16

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, 44 yaşındaki eski marangoz Berres, arkadaşlarıyla birlikte villaya gizlice yerleştikten sonra sosyal medya, villadan çıplak fotoğraflarını paylaşmaya paylaştı.
6 / 16

Becker, villayı 1995 yılında satın aldıktan sonra 15 milyon euroya satışa çıkarmıştı. Becker, geçen sene iflasını açıklamıştı.
7 / 16

İnsanlara tarım yapmalarını tavsiye eden ve yenilenebilir enerjiyi savunan seminerler düzenleyen ünlü gurunun ne kadar takipçisi olduğu bilinmiyor.
8 / 16

Villanın Becker'e ait olduğunu bilmediğini söyleyen Berres hakkında ünlü tenisçinin ne adım atacağı bilinmiyor.
9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Georg Berres İspanya villa

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Survivor'daki o yarışmacıyla ilgili bomba itiraf! 'İnisiyatif kullandım'

Survivor'daki o yarışmacıyla ilgili bomba itiraf! 'İnisiyatif kullandım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakın nasıl değiştiler

Bakın nasıl değiştiler

Felaketin kıyısından dönen insanlar

Felaketin kıyısından dönen insanlar

Bursa'dan doğa harikası mağara çıktı! Eğer keşfedilirse...

Bursa'dan doğa harikası mağara çıktı! Eğer keşfedilirse...

74 bin Suriyeli Ramazan bayramı için ülkesine gidiyor

74 bin Suriyeli Ramazan bayramı için ülkesine gidiyor

Uludağ'daki bu görüntü şaşkınlık yaratmıştı! Nedeni ortaya çıktı

Uludağ'daki bu görüntü şaşkınlık yaratmıştı! Nedeni ortaya çıktı

ABD’de sel felaketi

ABD’de sel felaketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.