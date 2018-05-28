Olacak iş değil! Çıplak guru ünlü ismin villasını ele geçirip...

Evde geçirdiklerir zamanları sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla ise ilginç gerçek ortaya çıktı. 13 milyon sterlik değerindeki villanın gerçek sahibi bakın kim çıktı...

Georg Berres, ünlü tenis oyuncusu Boris Becker'in villasına yerleşti

1 / 16 Sosyal medyada hipi guru olarak bilinen Georg Berres, İspanya'nın Mayorca kentinde boş bulduğu bir villaya takipçileriyle birlikte yerleşti.

2 / 16 Ünlü bir isme ait olduklarını bilmedikleri villada yaşamaya başlayan Berres, çok sayıda takipçisiyle evde 'çıplak' bir yaşam sürdü ancak...

3 / 16 Daha sonra kendisine villanın gerçek sahibinin kim olduğu tebliğ edildi. 13 milyon sterlin değerindeki villanın gerçek sahibi geçen sene iflasını açıklamıştı

4 / 16 Zamanında dünyanın bir numarası olan Alman efsanevi tenis oyuncusu Boris Becker'in olan bitenden haberi yoktu.

5 / 16 İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, 44 yaşındaki eski marangoz Berres, arkadaşlarıyla birlikte villaya gizlice yerleştikten sonra sosyal medya, villadan çıplak fotoğraflarını paylaşmaya paylaştı.

6 / 16 Becker, villayı 1995 yılında satın aldıktan sonra 15 milyon euroya satışa çıkarmıştı. Becker, geçen sene iflasını açıklamıştı.

7 / 16 İnsanlara tarım yapmalarını tavsiye eden ve yenilenebilir enerjiyi savunan seminerler düzenleyen ünlü gurunun ne kadar takipçisi olduğu bilinmiyor.

8 / 16 Villanın Becker'e ait olduğunu bilmediğini söyleyen Berres hakkında ünlü tenisçinin ne adım atacağı bilinmiyor.

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