Bu görüntü olay yaratmıştı! Bakın ne yazıyormuş

İspanyolca ve Arapça yazılar taşıyan dövme, sanal alemde büyük yankı uyandırdı. İşte Amber Heard'ın çok konuşulan o dövmesi ve anlamı...

Amber Heard'ın dövmesi olay oldu

1 / 17 71. Cannes Film Festivali İranlı yönetmen Ashgar Farhadi’nin Everybody Knows adlı filminin galasıyla 8 Mayıs'ta açılmıştı.

2 / 17 Festivalin üçüncü gününde kırmızı halıda adeta şıklık yarışı vardı.

3 / 17 Birbirinden cesur elbiseler giyen dünyaca ünlü yıldızlar nefes kesti.

4 / 17 Kırmızı halıda en dikkat çeken isim ise Amber Heard oldu.

5 / 17 Son dönemde yaşadığı ilişkilerle gündemden düşmeyen seksi oyuncu Amber Heard, giydiği cesur elbise ile yürekleri hoplattı.

6 / 17 Sütyensiz, derin göğüs dekolteli ve sırtını komple açıkta bırakan bir elbise giyen Amber Heard'ı görenler 'giyinmese bu kadar dikkat çekmezdi' dedi.

7 / 17 Ayrıca Amber Heard'ın Arapça ve İspanyolca yazılarla yaptırdığı dövme de dikkat çekti.

8 / 17 Amber Heard, "Te amo como se aman ciertas cosa oscuras secret amante entre la sombra y el alma." yazan bir dövmeye sahip.

9 / 17 İspanyolca yazılan dövmenin Türkçesi: "Seni seviyorum, bazı karanlık şeyleri sevmek gibi,gizli,ruh ve gölge arasında." demek.

10 / 17 Yazarı Pablo Neruda olan sonnet, 17'nin içinde geçiyor.

11 / 17 İşte kırmızı halıya damga vuran o anlar...

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