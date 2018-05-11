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Bu görüntü olay yaratmıştı! Bakın ne yazıyormuş

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.05.2018 08:08 | Son Güncelleme

71. Cannes Film Festivali'nin üçüncü gününde giydiği elbiseyle herkesi kendisine hayran bırakan Amber Heard'ın dövmesi de çok konuşuldu.

İspanyolca ve Arapça yazılar taşıyan dövme, sanal alemde büyük yankı uyandırdı. İşte Amber Heard'ın çok konuşulan o dövmesi ve anlamı...

Amber Heard'ın dövmesi olay oldu

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71. Cannes Film Festivali İranlı yönetmen Ashgar Farhadi’nin Everybody Knows adlı filminin galasıyla 8 Mayıs'ta açılmıştı.
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Festivalin üçüncü gününde kırmızı halıda adeta şıklık yarışı vardı.
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Birbirinden cesur elbiseler giyen dünyaca ünlü yıldızlar nefes kesti.
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Kırmızı halıda en dikkat çeken isim ise Amber Heard oldu.
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Son dönemde yaşadığı ilişkilerle gündemden düşmeyen seksi oyuncu Amber Heard, giydiği cesur elbise ile yürekleri hoplattı.
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Sütyensiz, derin göğüs dekolteli ve sırtını komple açıkta bırakan bir elbise giyen Amber Heard'ı görenler 'giyinmese bu kadar dikkat çekmezdi' dedi.
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Ayrıca Amber Heard'ın Arapça ve İspanyolca yazılarla yaptırdığı dövme de dikkat çekti.
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Amber Heard, "Te amo como se aman ciertas cosa oscuras secret amante entre la sombra y el alma." yazan bir dövmeye sahip.
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İspanyolca yazılan dövmenin Türkçesi: "Seni seviyorum, bazı karanlık şeyleri sevmek gibi,gizli,ruh ve gölge arasında." demek.
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Yazarı Pablo Neruda olan sonnet, 17'nin içinde geçiyor.
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İşte kırmızı halıya damga vuran o anlar...
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dövme amber heard

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