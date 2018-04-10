Öldü, 18 saat sonra hayata döndü

Bir nehir kenarında ölü olarak bulunan ismi verilmeyen kişi tam 18 saat sonra hayata döndü.

Ölüp dirilen insanlar

1 / 26 Fransa'da nehir kenarında ölü bulunan adam 4 saat boyunca yapılan kalp masajına yanıt vermedi. Yoğun bakıma alındıktan 18 saat sonra hayata dönünce doktorlar gözlerine inanamadı.

2 / 26 Fransa'nın güneyindeki Montpellier kentinde 53 yaşındaki bir adam, kalbi 18 saat boyunca durmasına rağmen hayata döndürüldü.

3 / 26 ÖLÜ BULUNAN ADAM KALP MASAJINA YANIT VERMEDİ Adı açıklanmayan hasta, 12 Mart'ta bir nehir kenarında baygın halde bulundu. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan hastaya 4 saat boyunca kalp masajı uygulandı ancak iyileşme görülmedi.

4 / 26 18 SAAT SONRA HAYATA DÖNDÜ Fransa'yı geçen ay etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle hastanın beden ısısı 22 dereceye kadar düşmüştü.

5 / 26 Yoğun bakıma alınan hasta, 18 saat sonra yaşama döndürülebildi. Doktorlar, kalp krizinin ardından vücut ısısının hızla düşmesinin hastayı hayatta tuttuğunu düşünüyor.

6 / 26 Keşiş Luang Phor Pian, 16 Kasım günü Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir hastanede, 92 yaşında öldü. Takipçileri ölümünden 2 ay sonra keşişin cesedini tabutundan çıkardı.

7 / 26 SÜSLEMEK İÇİN ÇIKARDILAR Rahibin cesedinin temiz elbiseler giydirilerek süslenmek için çıkarıldığı söylenirken, çekilen fotoğraflar büyük yankı uyandırdı.

8 / 26 GÜLÜMSÜYORDU Budist rahip aslen Kamboçyalı. Bu hafta takipçileri, hizmet ettiği tapınakta tutulan tabutundan cesedini çıkardı ve cesedin çürümemiş olduğunu görenler şok oldu. İnanılmaz bir şekilde Pian gülümsüyordu. Takipçileri bu ilginç anı fotoğraflayıp sosyal medyaya paylaştı.

9 / 26 NİRVANAYA ULAŞMIŞ Pian'ın bu hali, gerçekten Budizmin nihai manevi hedefi olan nirvana ulaştığının bir işareti olarak yorumlandı. Ölümünün 100. gününde rahibe son bir final töreni düzenlenecek.

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17 / 26 Ölüm ürpertici olduğu kadar karşı konulmazdır. Bazı insanlar ise ölümü tattıktan sonra tekrar hayata geri dönebiliyor. İşte o insanlar ve yaşadıkları... </p><p><br /><strong>Lyudmila Steblitskaya </strong><br /><br />Steblitskaya, ölü ilan edlip morga konulan insanlardan biri. Kadın morgda 3 gün geçirdikten sonra 2011 yılında kızı Nastya annesini hastanede ziyaret etti. Kıza annesinin o gün öldüğü söylendi. O gün cumaydı ve annesini pazartesiye kadar göremeyecekti, çünkü morg haftasonu çalışmıyordu. Bu duruma kızdı ama pazartesi için cenaze düzenlemeye başladı. Pazartesi bedeni almaya gittiğinde ise morgda bir kadın ona annesiyle az önce konuştuğunu söyledi. Annesinin bulunduğu odaya girdiğinde onu canlı gördü ve çığlık atarak odadan çıktı. Hastane bu konuda yorum yapmadı fakat kadın gerçekten de 3 gün boyunca morgda kaldı. Hatta ertesi yıl kadın tekrar öldü ve hayata döndürüldü.

18 / 26 Li Xiufeng 95 yaşında bir insan öldüğünde ne yazık ki bu normal bişeydir ve onların ölü kalmasını beklersiniz. Hele de bu insan 6 gün boyunca ölü kaldıysa. Li Xiufeng da komşusu tarafından nefes almaz bir şekilde bulundu, iki hafta önce kafasından sakatlanmıştı. Komşusu onu uyandırmaya çalıştı ama başaramadı, bunun üzerine kadın ölü ilan edildi, bir tabuta koyuldu ve evinde insanların gelip ziyaret etmesi için bekletildi. Gömülmeden bir gün önce komşu tekrar geldiğinde ise tabut boştu. Ölü kadın bir şekilde uyanmış, tabutundan çıkmış ve mutfağa yemek yapmaya gitmişti.

19 / 26 MaNdlo Geçtiğimiz mart Bulowayo, Zimbabwe'de bir kadın bir müşterisiyle iş yaparken öldü. Otoriteler vücudu almak için kadının çalıştığı yere geldi. Kalabalık da meraktan toplandı ve tam polis kadını metal bir tabuta koyacakken kadın canlandı ve " Beni öldürmek istiyorsunuz!" diye bağırmaya başladı. Doğal olarak canlanan bir kadını görmek kaos ortamı yarattı ve insanlar kaçışmaya başladı. MaNdlo iş arkadaşları tarafından eve götürüldü ve iş yaptığı adam çaktırmadan otelden sıvıştı.

20 / 26 Erica Nigrelli Missouri'de öğretmen olan Erica Nigrelli 36 haftalık hamileydi ve işteyken bir gün bayıldı. Kocası Nathan aynı okulda öğretmendi ve hemen 911'i aradı, karısının nöbet geçirdiğini söyledi. Acil ekipler hemen ilk yardım uyguladı ve kadını hayata döndürmeye çalıştılar. Hastaneye götürüldüğünde ise doktorlar çocuğu sezeryan ile almak için ilk yardımı durdurdu. Doktorlar Nathan'a karısının çocuğunu doğururken öldüğünü söylediler fakat Erica çocuğu doğurur doğurmaz kalbi tekrar atmaya başladı. Kadın 5 gün boyunca komada tutuldu ve hipertropik kardiyomiyopati hastalığı olduğu öğrenildi, yani kalbinin ritminin düzenlenmesine ihtiyacı vardı. Şimdi anne ve bebeği sağlıklı ve yaşıyor.

21 / 26 Carlos Camejo Carlos Camejo 33 yaşındayken Venezuela'da bir otoyolda kaza geçirdi, öldüğü ilan edildi ve bir morga yerleştirildi. Karısına haber verildi ve bedeni teşhis etmek için çağırıldı, bu sırada morg görevlileri otopsiye hazırlanıyordu. Bunun için de çenesinde kesik açıyorlardı fakat bunu yaparken kesiğin kanadığını gördüler. Hemen tekrar dikmeye başladılar ve Camejo acıya dayanamayarak uyandı. Hemen sonra karısı geldi ve öldü sandığı kocasını canlı görünce haliyle büyük bir mutluluk yaşadı.

22 / 26 Kelvin Santos Brezilya'da yaşayan iki yaşındaki Kelvin Santos, geçirdiği zatürre sonrası öldü. Sıkı bir ceset torbasına konuldu, ailesi de hemen cenaze işlemlerine başladı. Ertesi gün çocuk tabutundayken, teyzesi çocuğu görmeye geldi ve çocuğun hareket ettiğini söyledi. Hemen birkaç dakika sonra çocuk tabutunda doğruldu ve babasından su istedi. Hemen ardından ise çocuk tekrar tabutuna düştü ve tekrar öldü. Hemen hastaneye yetiştirildi ama bu sefer gerçekten ölmüştü.

23 / 26 Johannesburg Temmuz 2011'de Güney Afrikalı bir aile levazımcıyı aradı ve 80 yaşındaki babalarının öldüğünü rapor etti. Görevli geldi, adamı kontrol etti, nabız ve nefes alma göremeyince adamı morga götürdü ve bir dolaba koydu. 21 saat sonra adam uyandı ve çığlık atmaya başladı, haliyle bu görevlileri çok korkuttu ve onu bir hayalet sandılar. Morgun sahibi Ayanda Maqolo korkmuş bir şekilde polisi aradı ve polis gelene kadar beklediler. Magolo neyle karşı karşıya olduklarını bilmediği için silahına sarıldığını söyledi. Polis geldikten sonra adam dolaptan çıkarıldı ve bir hastaneye yerleştirildi, ama hem morg sahibi hem de yaşlı adam hayatları boyunca unutamayacakları bir travma yaşadı.

24 / 26 Michigan Michigan'da yaşayan bir hemşire olan Ty Houston 2012'de o zamanki seçimler için oy kullanırken bir kadının yardım isteyen çığlıklarını duydu. Oraya gittiğinde kadının kocasının kalbi durmuştu ve nefes alamıyordu, hemşire adamı hemen sırt üstü yatırdı ve ilk yardım uyguladı. Bir kaç dakika sonra adam hayata döndü, gözünü açtığında sorduğu ilk soru ise "Oy kullanabildim mi?" idi.

25 / 26 Alvaro Garza, Jr. Alvaro Garza, Jr. 1987'de 11 yaşındayken Minnesota ve Kuzey Dakota'yı ayıran kırmızı nehire düştü. Buzun üstünde oynuyordu ve ölü bir sincabı yerden almaya çalışırken buzun içine düştü. Kurtarma çalışması pek hızlı değildi ve Alvaro suyun altında tam 45 dakika geçirdi. Dışarı çıkarıldığında nabzı atmadığından ve nefes almadığından teknik olarak ölüydü. Hastaneye götürüldü ve baypas yapılarak vücudundaki su çıkarıldı, vücudu ısıtıldı ve vücuduna hava pompalandı, böylelikle hayata döndü. Bunun açıklaması olarak bilim adamları Alvaro'nun buza düşmeden önce hareketli olduğuna bağlıyor. Hastanede 4 gün sonra gözlerini açtı, 17 gün sonra da taburcu edildi. Başta bir süre yürümekte zorlandı, fakat daha sonra herhangi bir beyin hasarı olmadan sağlığına kavuştu.