Öldü sanıp diri diri gömmüşler! Tam 8 saat sonra kurtarıldı

Mucize olay Brezilya'da gerçekleşti. Minik bebek polisler tarafından kurtarılırken, bebeğin annesinin henüz 15 yaşında olması kafaları karıştırdı. Torunu yerine açıklama yapan Kutz Amin ismindeki büyükanne, bebeğin öldüğünü sandıklarını söylese de olayla ilgili soruşturma başlatılmasına engel olamadı.

Diri diri mezara gömdüler!

1 / 31 Brezilya’da öldüğü sanılarak gömülen bebek, 8 saat toprak altında kaldıktan sonra kurtarıldı.

2 / 31 Güney Amerika ülkesi Brezilya, Salı akşamı duyanları şoke eden bir habere sahne oldu. Kutz Amin ismindeki bir büyükanne, 15 yaşındaki torunun doğurduğu bebeği, yaşam belirtisi göstermediği gerekçesiyle gömdü.

3 / 31 POLİS ELLERİYLE KAZDI Birisinin gömüldüğü ihbarı üzerine olay yerine gönderilen polis memurları, toprağı elleriyle kazarak bebeği kurtardı.

4 / 31 8 saat boyunca toprak altında kalan bebek hastaneye yetiştirildi. Yetkililer, bebeğin ciddi bir sağlık sorunu olmadığını açıkladı.

5 / 31 Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılarak gündem oluştururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 / 31 İşte minik bebeğin kurtarılma anı...

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11 / 31 11 GÜN BOYUNCA MEZARDA CAN ÇEKİŞTİ! Rosangela Almeida dos Santos adlı 37 yaşındaki kadın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Taş bir mezara konulan kadının aslında ölmediği, 11 gün sonra ortaya çıktı.

12 / 31 Rosangela Almeida dos Santos adlı 37 yaşındaki kadın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Ya da öyle sanıldı. Doktorlar hastayı kaybettiklerini ailesine söyledi ve kadın için defin işlemleri başladı.

13 / 31 Kadının mezarından, gömüldükten sonra sesler gelmeye başladı.

14 / 31 Köylüler gelen seslerden çok korktu ancak bunun manevi bir şey olduğu düşünüldü. Tam 11 gün sonra, köylülerin şikayeti üzerine mezar açıldı ve korkunç gerçek ortaya çıktı.

15 / 31 Kadın aslında ölmemiş, günlerce mezarda yaşam savaşı vererek çırpınmış ve sonunda ölmüştü. Uzmanlar cesedin yeni öldüğünü, el ve ayaklarında çırpınmadan kaynaklı kanamalar ve yaralar olduğunu fark etti.

16 / 31 Santos’un vücudundaki yara izlerini gören annesi, gömülürken vücudunda bu izlerin olmadığını söyledi.

17 / 31 Kalp krizinden sonra ölmeyen kadın diri diri toprağa gömülmüş ve 11 gün süren yaşam savaşını kaybetmişti.

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22 / 31 GENÇ KIZI DİRİ DİRİ MEZARA GÖMDÜLER Hindistan'ın doğusunda yer alan Bihar kentinde bir köyde meydana gelen olay şoke etti.

23 / 31 19 yaşındaki Khushboo Khatun, 3 iş adamı tarafından kaçırılarak canlı canlı gömülerek ölüme terk edildi.

24 / 31 Babası ile yaşadıkları mülk anlaşmazlığı sonrası 19 yaşındaki Khatun'u kaçıran adamlar bir çukur kazarak kızı içine gömdüler.

25 / 31 Saatlerce süren aramalar sonucu ulaşılan genç kız baygın halde bulundu. Ölüme terk edilen 19 yaşındaki genç kız bakın nasıl kurtarıldı.

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27 / 31 YENİ DOĞAN BEBEĞİ DİRİ DİRİ GÖMDÜLER Endonezya'da ailesi tarafından terk edilen bebek West Java'da bulunan foseptik deposundan kurtarıldı.

28 / 31 Ailesinin diri diri gömdüğü bebeğin seslerini duyan çevre sakinleri minik yavrunun yardımına koştu.

29 / 31 Onlarca çöpün, ağacın, kayanın ve yaprakların üzerine konulduğu bebeğin ölmün kıyısından kurtarılması 'mucizevi olay' olarak nitelenirken, kafasının bir bölümünün çürüdüğü gözlenen bebek hastaneye kaldırıldı.

30 / 31 Olay yerine gelen polisler ise konu ile ilgili soruşturma başlattı.