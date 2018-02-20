Öldü sanıp diri diri mezara gömdüler!

11 gün boyunca diri diri mezarda yatan kadının köylülerin gelen seslerden korkması üzerine şikayetçi olmasıyla kabri açıldı ve acı gerçek ortaya çıktı.
11 gün boyunca mezarda can çekişti!
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Rosangela Almeida dos Santos adlı 37 yaşındaki kadın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Taş bir mezara konulan kadının aslında ölmediği, 11 gün sonra ortaya çıktı.
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Rosangela Almeida dos Santos adlı 37 yaşındaki kadın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Ya da öyle sanıldı. Doktorlar hastayı kaybettiklerini ailesine söyledi ve kadın için defin işlemleri başladı.
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Kadının mezarından, gömüldükten sonra sesler gelmeye başladı.
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Köylüler gelen seslerden çok korktu ancak bunun manevi bir şey olduğu düşünüldü. Tam 11 gün sonra, köylülerin şikayeti üzerine mezar açıldı ve korkunç gerçek ortaya çıktı.
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Kadın aslında ölmemiş, günlerce mezarda yaşam savaşı vererek çırpınmış ve sonunda ölmüştü. Uzmanlar cesedin yeni öldüğünü, el ve ayaklarında çırpınmadan kaynaklı kanamalar ve yaralar olduğunu fark etti.
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Santos’un vücudundaki yara izlerini gören annesi, gömülürken vücudunda bu izlerin olmadığını söyledi.
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Kalp krizinden sonra ölmeyen kadın diri diri toprağa gömülmüş ve 11 gün süren yaşam savaşını kaybetmişti.
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GENÇ KIZI DİRİ DİRİ MEZARA GÖMDÜLER
Hindistan'ın doğusunda yer alan Bihar kentinde bir köyde meydana gelen olay şoke etti.
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19 yaşındaki Khushboo Khatun, 3 iş adamı tarafından kaçırılarak canlı canlı gömülerek ölüme terk edildi.
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Babası ile yaşadıkları mülk anlaşmazlığı sonrası 19 yaşındaki Khatun'u kaçıran adamlar bir çukur kazarak kızı içine gömdüler.
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Saatlerce süren aramalar sonucu ulaşılan genç kız baygın halde bulundu. Ölüme terk edilen 19 yaşındaki genç kız bakın nasıl kurtarıldı.
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YENİ DOĞAN BEBEĞİ DİRİ DİRİ GÖMDÜLER
Endonezya'da ailesi tarafından terk edilen bebek West Java'da bulunan foseptik deposundan kurtarıldı.
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Ailesinin diri diri gömdüğü bebeğin seslerini duyan çevre sakinleri minik yavrunun yardımına koştu.
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Onlarca çöpün, ağacın, kayanın ve yaprakların üzerine konulduğu bebeğin ölmün kıyısından kurtarılması 'mucizevi olay' olarak nitelenirken, kafasının bir bölümünün çürüdüğü gözlenen bebek hastaneye kaldırıldı.
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Olay yerine gelen polisler ise konu ile ilgili soruşturma başlattı.
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