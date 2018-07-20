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Ölen babasının cesediyle böyle fotoğraf paylaştı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.07.2018 11:44 | Son Güncelleme

Sırp şarkıcı ve Instagram fenomeni Jelica Ljubicic, son paylaşımıyla takipçilerini şoke etti.

Kastanede dakikalar önce hayatını kaybeden babasının cesediyle selfie çekilen Sırp fenomen, bu kareyi sosyal medya paylaşınca büyük tepki topladı.

Ölen babasıyla fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştı!

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Sırp şarkıcı ve Instagram fenomeni Jelica Ljubicic, Instagram hikâyelerinde babasının fotoğrafını paylaşırken, "Baba, huzur içinde uyu" ifadesini kullandı.
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Ancak genç kadının bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.
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Öyle ki birçok kişi genç kadının babasının ölümünü dahi sosyal medya hesabı için kullandığı yorumunda bulundu.
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Instagram fenomeni babasının fotoğrafını paylaştıktan sonra babasının ölümüyle ilgili, "Savaşabileceğimiz kadar savaştık ancak bu bizim seçimimiz değil. Bizi 67 yaşında bıraktı. Babamız olduğun için teşekkür ederim" dedi.
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Sosyal medyada Rile isimli kullanıcı, "Sadece hasta bir insan bunu yapabilir" ifadesini kullandı.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yazık keşke babası dışarı attırsaymış ama nerden bilecek :(
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