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Ölüleri yiyor, idrarlarını içiyorlar!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.02.2018 07:29 | Son Güncelleme

Aghori Kabilesi üyeleri Hindistan’da yaşıyor ve 10. yüzyıldan beri var olan bir Hinduizm mezhebindenler, Hindu Tanrısı Şiva’ya tapıyorlar.

Hinduizm’in klasik inanışları olan reenkarnasyonu, yeniden doğuşu ve Mokşa’yı kabul ederler ancak bazı gelenekleri Hindu inanışına ters düşer.

Aghori Kabilesi'nin şaşırtan yaşamı

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Dünyaya ve sosyalleşmeye kapalı bir kabile olan Aghoriler, ritüellerini ve dini söylemlerini bir sır gibi saklıyorlar.
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Ayrıca ölülerini yedikleri ve ölülerinin bedeni başında çeşitli meditasyonlar gerçekleştirdikleri biliniyor.
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Yedikleri ölü bedenleri yakıyorlar ve küllerini tüm vücutlarına sürüyorlar.
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Bunun sebebi ölüm korkusunun en büyük korku olduğunu ve ölüleri yiyerek bu korkuyu yeneceklerini düşünmeleridir.
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Kabile üyeleri ölü bedenler dışında çöpteki yiyecekleri, dışkıları yiyor, idrarlarını içiyorlar.
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Bunun sebebi ise insanın sahip olduğu egoyu yenebilmesi ve insanın güzellik algısının sona ermesi için olduğu biliniyor.
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Genellikle çıplak ya da çok küçük bir kumaş parçası giyerek dolaşıyorlar, vücutları ölü bedenlerin külleriyle kaplı oluyor ve aksesuar olarak kafalarına kafatası takıyorlar. Saçlarını ise genelde hiç kesmiyorlar.
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Anahtar Kelimeler:
Aghori kabilesi Hindistan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
şetanın dünyadaki adamları resmen ya
tövbe tövbe neler var yaaa
Bunlar banyo da yapıyorlardır. Gazeteciye güzel kokmak için herhalde kafalarına çiçek takmışlar. Bunlar gibiler dolduracak cehennemi, o cehennem boşuna yaratılmadı.
bunların yanından geçen kokudan acile kaldırırlar daha kendine gelemez leş bunlar
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