Ölüleri yiyor, idrarlarını içiyorlar!

Hinduizm’in klasik inanışları olan reenkarnasyonu, yeniden doğuşu ve Mokşa’yı kabul ederler ancak bazı gelenekleri Hindu inanışına ters düşer.

Aghori Kabilesi'nin şaşırtan yaşamı

1 / 31 Dünyaya ve sosyalleşmeye kapalı bir kabile olan Aghoriler, ritüellerini ve dini söylemlerini bir sır gibi saklıyorlar.

2 / 31 Ayrıca ölülerini yedikleri ve ölülerinin bedeni başında çeşitli meditasyonlar gerçekleştirdikleri biliniyor.

3 / 31 Yedikleri ölü bedenleri yakıyorlar ve küllerini tüm vücutlarına sürüyorlar.

4 / 31 Bunun sebebi ölüm korkusunun en büyük korku olduğunu ve ölüleri yiyerek bu korkuyu yeneceklerini düşünmeleridir.

5 / 31 Kabile üyeleri ölü bedenler dışında çöpteki yiyecekleri, dışkıları yiyor, idrarlarını içiyorlar.

6 / 31 Bunun sebebi ise insanın sahip olduğu egoyu yenebilmesi ve insanın güzellik algısının sona ermesi için olduğu biliniyor.

7 / 31 Genellikle çıplak ya da çok küçük bir kumaş parçası giyerek dolaşıyorlar, vücutları ölü bedenlerin külleriyle kaplı oluyor ve aksesuar olarak kafalarına kafatası takıyorlar. Saçlarını ise genelde hiç kesmiyorlar.

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