Ölümcül gaz taşıyan bulutlar şehri kapladı

Bulutların insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğu aktarıldı.

Bulutların insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğu aktarıldı.

Geçen hafta Kilauea Yanardağı'ndan 61 metreye kadar püsküren lav, 36 bin metrekarelik alana yayılmıştı.

Püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden bin 700'den fazla kişi güvenli yerlere taşınmıştı.

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Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar görülüyor.