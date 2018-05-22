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Ölümcül gaz taşıyan bulutlar şehri kapladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.05.2018 00:09 | Son Güncelleme

ABD'nin Hawaii eyaletinde faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların okyanusa ulaşması sonucu asit taşıyan bulutlar meydana geldi.

Bulutların insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğu aktarıldı.

Patlayan Kilauea Yanardağı asit bulutları meydana getirdi

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Hawaii eyaletinde yaklaşık 2 hafta önce faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların okyanusa ulaşması sonucu Hawaii semalarını ölümcül gazlar taşıyan asit bulutları kapladı.
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Bulutların insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğu aktarıldı.
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Hawaii Savunma Ajansı, halkı dikkatli olmaları yönünde uyardı.
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Geçen hafta Kilauea Yanardağı'ndan 61 metreye kadar püsküren lav, 36 bin metrekarelik alana yayılmıştı.
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Püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden bin 700'den fazla kişi güvenli yerlere taşınmıştı.
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Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar görülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
ABD Hawaii Kilauea yanardağı asit

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