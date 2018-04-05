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Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.04.2018 14:31 | Son Güncelleme

Oto-immum hastalığına yakalanan İngiliz kadının köpeğinin sürekli burnuyla ilgilenmesiyle hastalığını fark etti.

Hastalığının ölüm riski taşıdığını öğrenince burnunu aldırmak zorunda kalan JJayne Hardman isimli kadın artık protez burun kullanıyor. Sonrasında zorlu bir hayatı kabullenmek durumunda kalan kadının merak uyandıran hikayesi...

Hapşırdığında tanınmaz hale geliyor

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İngiltere'de yaşayan Jayne Hardman, köpeği sayesinde tesadüfen ölümcül bir hastalıkla karşı karşıya olduğunu fark etti.
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Kadının hastalığını büyük ihtimalle hiç birimiz daha önce duymamıştık. 'Oto-immum' hastalığına yakalanan kadının hastalığını fark etmesi, köpeğinin sürekli burnuyla ilgilenmesiyle ortaya çıktı.
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Hardman'ın burnunu yiyip kemiren ve dokuya saldıran granülomatozis olduğu ortaya çıktı.
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Nadir görülen ve potansiyel olarak ölümcül olan bir oto-immün hastalığa yakalanan İngiliz kadın burnunu kaybetti.
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Protez burnunu gece yatarken çıkaran Jayne Hardman, hastalığını köpeği sayesinde fark etti.
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48 yaşındaki İngiliz kadın şimdi protez kullanıyor ve her gece burnunu çıkarıp temizlemek zorunda kalıyor.
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Suratına burun protezini tutması için mıknatıslar yerleştirilen kadın burunsuz olduğundan insanların ondan korktuğunu ama protezi taktığından kimsenin durumu fark etmediğini söylüyor.
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Tek sorunun hapşırmak olduğunu söyleyen kadın, burnunu tutmazsa fırlayıp düşme ihtimali olduğundan bahsediyor.
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