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Ölümle dans eden Rus blogger Angela Nikolau

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.06.2018 07:36 | Son Güncelleme

Rus blogger Angela Nikolau, sosyal medya hesabından ölüme adeta meydan okuyor. Angela, Paris, Moskova, Dubai, gibi şehirlerdeki binaların en tepesine çıkıp fotoğraflar çekiliyor.

Sosyal medya hesabı büyük ilgi gören Rus bloggerı görenler takipçi kazanabilmek için canını tehlikeye atmasına tepki gösteriyor.

Ölümle dans eden Rus blogger Angela Nikolau

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Rus blogger Angela Nikolau, dünyanın dört bir yanındaki tehlikeli yerlerde fotoğraf çekiliyor.
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Moskova, Dubai, Çin, Sri Lanka gibi ülkelerde gökdelenlerin tepesine çıkıp fotoğraflar çeken Rus Blogger Angela Nikolau'nun sosyal medya hesabının takipçi sayısı 500 bini aştı.
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Tehlikeye meydan okuyan Nikolau'nun poz verdiği ülkeler arasında Türkiye de var. Kapadokya'da pozlar verdi.
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Henüz 24 yaşında olan Nikolau'yu kimi zaman gökdelenin tepesinde, kimi zaman da bir köprünün üzerinde selfie çekerken görebilirsiniz.
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Angela Nikolau Rus blogger

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