Ölümle dans eden Rus blogger Angela Nikolau

Rus blogger Angela Nikolau, dünyanın dört bir yanındaki tehlikeli yerlerde fotoğraf çekiliyor.

Tehlikeye meydan okuyan Nikolau'nun poz verdiği ülkeler arasında Türkiye de var. Kapadokya'da pozlar verdi.

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Henüz 24 yaşında olan Nikolau'yu kimi zaman gökdelenin tepesinde, kimi zaman da bir köprünün üzerinde selfie çekerken görebilirsiniz.