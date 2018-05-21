Ölümü herkesi şoke etmişti! İşte o dilencinin ardında bıraktıkları

İşte dünyada ölümüyle yankı uyandıran 54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman'ın ardında bıraktıkları...

Dünyanın en zengin dilencisi bakın ardında neler bırakmış

1 / 49 Ülkenin en ünlü dilencisinin ölümü ve ardından bıraktıkları sadece o ülkenin değil bütün dünya gündemine oturdu.

2 / 49 Yaklaşık 15 yıldır Beyrut'un el-Basta el-Fuka bölgesinde terk edilmiş bir aracı kendine mesken edinen fiziksel engelli 54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman, geçtiğimiz günlerde kendisine sürekli yardım eli uzatan mahalle sakinleri tarafından yatağında ölü bulundu.

3 / 49 Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından "dünyanın en zengin dilencisi" olarak gündeme gelen Fatma, İsrail'in Lübnan'ı işgal ettiği 1982 yılından beri aynı mahallede yaşıyordu.

4 / 49 Kadının banka hesabında çıkanlar ise herkesi şoke etti.

5 / 49 Emniyet güçlerinin araştırmaları sonucu, yıllardır dilencilik yapan kadının kendisine ev edindiği araçta 5 milyon 700 bin Lübnan lirası (4 bin dolar) bulunduğu, bunun yanı sıra banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu bilgisine ulaşıldı.

6 / 49 Fatma'ya yıllardır yardım eli uzatanlardan kuyumcu Nebil el-Asta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dilencinin üzerinden bu kadar para çıkması üzerine yaşadığı şoku atlatamadığını dile getirerek, "Onun serveti benimkinden çok daha fazla çıktı." dedi.

7 / 49 Fiziksel engelli Fatma'yı 2007 yılında kuyumcu dükkânı açtıktan sonra tanıdığını söyleyen Asta, dilenci kadından rahatsız olan esnafın bölgeden uzaklaştırılması için birkaç kez polise başvurduğunu aktardı.

8 / 49 Ancak kendisinin de aralarında olduğu bazı kuyumcuların Fatma'nın gitmesini kabul etmediğini ve dükkânlarının önünde dilenmesine izin verdiklerini belirten Asta, kadının yıllar boyunca burada dilencilik yaparak müşterilerden para topladığını anlattı.

9 / 49 Kadının içinde yıllarca yaşadığı araç...

10 / 49 ŞAŞIRTAN DİLENCİLER Çin'de dilenciler bu kadarına da pes dedirtti.

11 / 49 Üzerinde nakit olmadığını söyleyip bir dilenciye para vermeden geçenler artık tarih oluyor.

12 / 49 Çinli dilenciler, para kutusunun üzerine yapıştırdıkları bir QR kod ile bu soruna çözüm bulmuşlar. Cep telefonunuz ile bu QR kod sayesinde dilencilerin banka hesaplarına para transfer edebiliyorsunuz.

13 / 49 Sokak ortasında dilenen bu kadının görüntüleri adeta olay yarattı.

14 / 49 Yoldan geçen insanların para verdiği kadın, kutunun içindeki paralarını saydıktan sonra.

15 / 49 Karton parçasının altına sakladığı iPhone ile işte böyle görüntülendi.

16 / 49 Çin'de dilencilik yapan bu kadının yaptığına inanamayacaksınız.

17 / 49 60 yaşlarındaki bu kadın köprü üzerinde oturarak insanlardan para istiyor.

18 / 49 Yanına yaklaşan bir kadın, dilenciye içi yiyecek dolu bir poşet veriyor.

19 / 49 Kadın, uzaklaştıktan sonra dilenci yiyecekleri çöpe atıp, yeniden köprü üstündeki yerine geliyor ve dilenmeye devam ediyor.

20 / 49 O anlar yoldan geçenlerle işte böyle kaydedildi.

21 / 49 İngiltere'de çekilen bu görüntüler herkesi hayretler içerisinde bıraktı.

22 / 49 Dilenciler, şehir meydanına yakın bir yere park ettikleri araçlarından inerek, şehrin alışveriş merkezlerinin bulunduğu yere giderken böyle görüntülendiler.

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26 / 49 Bir kaykay üzerinde bacakları olmadan dilenen bu adamın foyasını sokaktaki vatandaşlar ortaya çıkardı.

27 / 49 Çin'de dilenerek para kazanan bu adamın numarası işte böyle ortaya çıktı.

28 / 49 İşte dilencilerin gerçek yüzü...

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36 / 49 Londra sokaklarında elinde koltuk değneği ile aksayarak yürüyen bu adamın gerçek yüzü ortaya çıktı...

37 / 49 Dilencilik yapan adamın aslında yürüyebildiği işte bu fotoğrafla kanıtlandı...

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39 / 49 Sokak ortasında dilenen bu kadının görüntüleri adeta olay yarattı.

40 / 49 Yoldan geçen insanların para verdiği kadın, kutunun içindeki paralarını saydıktan sonra...

41 / 49 Karton parçasının altına sakladığı iPhone ile işte böyle görüntülendi

42 / 49 Bu yaşlı adam gününü Pekin sokaklarında dilenerek geçiriyor

43 / 49 Fakat, halinden hiç de şikayetçi değil

44 / 49 Saymasına yardım edenlere de bahşiş veriyor

45 / 49 Yaşlı adamın üniversitede okuyan iki kızı var

46 / 49 Ayrıca, bir de ev yaptırmış

47 / 49 Kazandığı aylık gelir Türk parasıyla 5 bin lirayı buluyor.

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