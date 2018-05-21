Ölümü herkesi şoke etmişti! İşte o dilencinin ardında bıraktıkları

İşte dünyada ölümüyle yankı uyandıran 54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman'ın ardında bıraktıkları...
Dünyanın en zengin dilencisi bakın ardında neler bırakmış
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Ülkenin en ünlü dilencisinin ölümü ve ardından bıraktıkları sadece o ülkenin değil bütün dünya gündemine oturdu.
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Yaklaşık 15 yıldır Beyrut'un el-Basta el-Fuka bölgesinde terk edilmiş bir aracı kendine mesken edinen fiziksel engelli 54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman, geçtiğimiz günlerde kendisine sürekli yardım eli uzatan mahalle sakinleri tarafından yatağında ölü bulundu.
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Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından "dünyanın en zengin dilencisi" olarak gündeme gelen Fatma, İsrail'in Lübnan'ı işgal ettiği 1982 yılından beri aynı mahallede yaşıyordu.
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Kadının banka hesabında çıkanlar ise herkesi şoke etti.
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Emniyet güçlerinin araştırmaları sonucu, yıllardır dilencilik yapan kadının kendisine ev edindiği araçta 5 milyon 700 bin Lübnan lirası (4 bin dolar) bulunduğu, bunun yanı sıra banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu bilgisine ulaşıldı.
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Fatma'ya yıllardır yardım eli uzatanlardan kuyumcu Nebil el-Asta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dilencinin üzerinden bu kadar para çıkması üzerine yaşadığı şoku atlatamadığını dile getirerek, "Onun serveti benimkinden çok daha fazla çıktı." dedi.
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Fiziksel engelli Fatma'yı 2007 yılında kuyumcu dükkânı açtıktan sonra tanıdığını söyleyen Asta, dilenci kadından rahatsız olan esnafın bölgeden uzaklaştırılması için birkaç kez polise başvurduğunu aktardı.
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Ancak kendisinin de aralarında olduğu bazı kuyumcuların Fatma'nın gitmesini kabul etmediğini ve dükkânlarının önünde dilenmesine izin verdiklerini belirten Asta, kadının yıllar boyunca burada dilencilik yaparak müşterilerden para topladığını anlattı.
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Kadının içinde yıllarca yaşadığı araç...
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ŞAŞIRTAN DİLENCİLER
Çin'de dilenciler bu kadarına da pes dedirtti.
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Üzerinde nakit olmadığını söyleyip bir dilenciye para vermeden geçenler artık tarih oluyor.
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Çinli dilenciler, para kutusunun üzerine yapıştırdıkları bir QR kod ile bu soruna çözüm bulmuşlar. Cep telefonunuz ile bu QR kod sayesinde dilencilerin banka hesaplarına para transfer edebiliyorsunuz.
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Sokak ortasında dilenen bu kadının görüntüleri adeta olay yarattı.
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Yoldan geçen insanların para verdiği kadın, kutunun içindeki paralarını saydıktan sonra.
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Karton parçasının altına sakladığı iPhone ile işte böyle görüntülendi.
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Çin'de dilencilik yapan bu kadının yaptığına inanamayacaksınız.
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60 yaşlarındaki bu kadın köprü üzerinde oturarak insanlardan para istiyor.
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Yanına yaklaşan bir kadın, dilenciye içi yiyecek dolu bir poşet veriyor.
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Kadın, uzaklaştıktan sonra dilenci yiyecekleri çöpe atıp, yeniden köprü üstündeki yerine geliyor ve dilenmeye devam ediyor.
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O anlar yoldan geçenlerle işte böyle kaydedildi.
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İngiltere'de çekilen bu görüntüler herkesi hayretler içerisinde bıraktı.
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Dilenciler, şehir meydanına yakın bir yere park ettikleri araçlarından inerek, şehrin alışveriş merkezlerinin bulunduğu yere giderken böyle görüntülendiler.
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Bir kaykay üzerinde bacakları olmadan dilenen bu adamın foyasını sokaktaki vatandaşlar ortaya çıkardı.
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Çin'de dilenerek para kazanan bu adamın numarası işte böyle ortaya çıktı.
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İşte dilencilerin gerçek yüzü...
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Londra sokaklarında elinde koltuk değneği ile aksayarak yürüyen bu adamın gerçek yüzü ortaya çıktı...
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Dilencilik yapan adamın aslında yürüyebildiği işte bu fotoğrafla kanıtlandı...
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Sokak ortasında dilenen bu kadının görüntüleri adeta olay yarattı.
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Yoldan geçen insanların para verdiği kadın, kutunun içindeki paralarını saydıktan sonra...
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Karton parçasının altına sakladığı iPhone ile işte böyle görüntülendi
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Bu yaşlı adam gününü Pekin sokaklarında dilenerek geçiriyor
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Fakat, halinden hiç de şikayetçi değil
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Saymasına yardım edenlere de bahşiş veriyor
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Yaşlı adamın üniversitede okuyan iki kızı var
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Ayrıca, bir de ev yaptırmış
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Kazandığı aylık gelir Türk parasıyla 5 bin lirayı buluyor.
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