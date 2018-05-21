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Ölümü herkesi şoke etmişti! İşte o dilencinin ardında bıraktıkları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.05.2018 08:37 | Son Güncelleme

Beyrut'ta terk edilmiş bir aracı kendisine mesken tutan engelli dilencinin birikimi ağızları açık bıraktı.

İşte dünyada ölümüyle yankı uyandıran 54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman'ın ardında bıraktıkları...

Dünyanın en zengin dilencisi bakın ardında neler bırakmış

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Ülkenin en ünlü dilencisinin ölümü ve ardından bıraktıkları sadece o ülkenin değil bütün dünya gündemine oturdu.
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Yaklaşık 15 yıldır Beyrut'un el-Basta el-Fuka bölgesinde terk edilmiş bir aracı kendine mesken edinen fiziksel engelli 54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman, geçtiğimiz günlerde kendisine sürekli yardım eli uzatan mahalle sakinleri tarafından yatağında ölü bulundu.
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Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından "dünyanın en zengin dilencisi" olarak gündeme gelen Fatma, İsrail'in Lübnan'ı işgal ettiği 1982 yılından beri aynı mahallede yaşıyordu.
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Kadının banka hesabında çıkanlar ise herkesi şoke etti.
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Emniyet güçlerinin araştırmaları sonucu, yıllardır dilencilik yapan kadının kendisine ev edindiği araçta 5 milyon 700 bin Lübnan lirası (4 bin dolar) bulunduğu, bunun yanı sıra banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu bilgisine ulaşıldı.
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Fatma'ya yıllardır yardım eli uzatanlardan kuyumcu Nebil el-Asta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dilencinin üzerinden bu kadar para çıkması üzerine yaşadığı şoku atlatamadığını dile getirerek, "Onun serveti benimkinden çok daha fazla çıktı." dedi.
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Fiziksel engelli Fatma'yı 2007 yılında kuyumcu dükkânı açtıktan sonra tanıdığını söyleyen Asta, dilenci kadından rahatsız olan esnafın bölgeden uzaklaştırılması için birkaç kez polise başvurduğunu aktardı.
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Ancak kendisinin de aralarında olduğu bazı kuyumcuların Fatma'nın gitmesini kabul etmediğini ve dükkânlarının önünde dilenmesine izin verdiklerini belirten Asta, kadının yıllar boyunca burada dilencilik yaparak müşterilerden para topladığını anlattı.
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Kadının içinde yıllarca yaşadığı araç...
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ŞAŞIRTAN DİLENCİLER

ŞAŞIRTAN DİLENCİLER
Çin'de dilenciler bu kadarına da pes dedirtti.
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Üzerinde nakit olmadığını söyleyip bir dilenciye para vermeden geçenler artık tarih oluyor.
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Çinli dilenciler, para kutusunun üzerine yapıştırdıkları bir QR kod ile bu soruna çözüm bulmuşlar. Cep telefonunuz ile bu QR kod sayesinde dilencilerin banka hesaplarına para transfer edebiliyorsunuz.
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Sokak ortasında dilenen bu kadının görüntüleri adeta olay yarattı.
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Yoldan geçen insanların para verdiği kadın, kutunun içindeki paralarını saydıktan sonra.
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Karton parçasının altına sakladığı iPhone ile işte böyle görüntülendi.
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Çin'de dilencilik yapan bu kadının yaptığına inanamayacaksınız.
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60 yaşlarındaki bu kadın köprü üzerinde oturarak insanlardan para istiyor.
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Yanına yaklaşan bir kadın, dilenciye içi yiyecek dolu bir poşet veriyor.
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Kadın, uzaklaştıktan sonra dilenci yiyecekleri çöpe atıp, yeniden köprü üstündeki yerine geliyor ve dilenmeye devam ediyor.
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O anlar yoldan geçenlerle işte böyle kaydedildi.
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İngiltere'de çekilen bu görüntüler herkesi hayretler içerisinde bıraktı.
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Dilenciler, şehir meydanına yakın bir yere park ettikleri araçlarından inerek, şehrin alışveriş merkezlerinin bulunduğu yere giderken böyle görüntülendiler.
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Bir kaykay üzerinde bacakları olmadan dilenen bu adamın foyasını sokaktaki vatandaşlar ortaya çıkardı.
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Çin'de dilenerek para kazanan bu adamın numarası işte böyle ortaya çıktı.
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İşte dilencilerin gerçek yüzü...
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Londra sokaklarında elinde koltuk değneği ile aksayarak yürüyen bu adamın gerçek yüzü ortaya çıktı...
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Dilencilik yapan adamın aslında yürüyebildiği işte bu fotoğrafla kanıtlandı...
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Sokak ortasında dilenen bu kadının görüntüleri adeta olay yarattı.
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Yoldan geçen insanların para verdiği kadın, kutunun içindeki paralarını saydıktan sonra...
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Karton parçasının altına sakladığı iPhone ile işte böyle görüntülendi
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Bu yaşlı adam gününü Pekin sokaklarında dilenerek geçiriyor
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Fakat, halinden hiç de şikayetçi değil
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Saymasına yardım edenlere de bahşiş veriyor
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Yaşlı adamın üniversitede okuyan iki kızı var
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Ayrıca, bir de ev yaptırmış
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Kazandığı aylık gelir Türk parasıyla 5 bin lirayı buluyor.
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Anahtar Kelimeler:
dilenci ölüm zengin

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