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Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.05.2018 15:15 | Son Güncelleme

Fransa'da 'Çok ağrım var, ölüyorum' diyerek acil servisi arayan kadın, telefondaki çalışanın kendisini dalga geçerek oyalaması sonucu hayatını kaybetti.

Telefon konuşmalarının ortaya çıktığı olayda, acil servis çalışanının; 'Herkes bir gün ölecek' diyerek can çekişen kadınla dalga geçtiği ortaya çıktı.

'Ölüyorum' diyerek acil servisi aradı... Aldığı cevap karşısında şoke oldu!

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Fransa’nın Strazburg şehrinde sağlık sisteminde yaşanan bir olay ülkenin gündemine oturdu.
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22 yaşındaki Naomi Musenga, 29 Aralık’ta karnındaki dayanılmaz ağrılar nedeniyle acil servisi aradı.
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‘Çok ağrım var, ölüyorum” diyerek yardım isteyen Musenga, acil servis çalışanından ‘Herkes bir gün ölecek, eve doktor çağır’ yanıtını aldıktan sonra telefon kapandı.
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Aradan bir süre geçtikten sonra bir kez daha acil servise ulaşan Musenga, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
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Musenga’nın ölümünün ardından ailesi şikayetçi olurken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi kararı alındı.
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Acil servis çalışanının ihmali nedeniyle kızlarının öldüğünü belirten aile üyeleri, söz konusu konuşmanın ses kayıtlarına ulaştı.
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Kızlarının zar zor konuşabildiği kayıtları da dosyaya ekleyen aile üyeleri dava açtı.
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Öte yandan, dava görülmeye başlamadan önce otopsi sonuçları da açıklandı. Genç kadının çoklu organ yetmezliği yaşadığı ortaya çıktı.
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Sağlık bakanlığı olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, dava önümüzdeki günlerde görülecek.
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Anahtar Kelimeler:
Acil Servis ölüm Fransa

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