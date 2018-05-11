Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...

Telefon konuşmalarının ortaya çıktığı olayda, acil servis çalışanının; 'Herkes bir gün ölecek' diyerek can çekişen kadınla dalga geçtiği ortaya çıktı.

‘Çok ağrım var, ölüyorum” diyerek yardım isteyen Musenga, acil servis çalışanından ‘Herkes bir gün ölecek, eve doktor çağır’ yanıtını aldıktan sonra telefon kapandı.

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Aradan bir süre geçtikten sonra bir kez daha acil servise ulaşan Musenga, ambulansla hastaneye kaldırıldı.