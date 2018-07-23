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Omzundaki yağ bezesinden kurtulmak isteyince...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.07.2018 09:43 | Son Güncelleme

Omzundaki greyfurt büyüklüğündeki yağ bezesi sebebiyle zor günler yaşayan yaşlı kadın, bezeden kurtulmak için Sandra Lee'ye gitti.

Bakın yağ bezesi konusunda yayınladığı videolarla Youtube fenomeni haline dönen Sandra Lee, tedavi için nasıl bir yola başvurdu...

Omzundaki yağ bezesinden böyle kurtuldu

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Dr. Pimple Popper ismiyle açtığı Youtube kanalı ile ünlenen Sandra Lee isimli doktorun son hastası ses getirdi.
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Omzundaki yağ bezesindek şikayetle Sandra Lee'ye giden yaşlı kadın, bezeden kurtulmak için küçük bir operasyon geçirdi.
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Greyfurt büyüklüğündeki beze yüzünden zor bir hayat geçiren yaşlı kadın, Dr. Pimple Popper sayesinde sağlığına kavuştu.
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Yaşlı kadının omzunu yaran Dr. Pimple Popper, kadının omzuna elini sokarak tam 7 kilo ağırlığında yağ bezesi çıkardı.
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Bakın o anlarda neler yaşandı...
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Dr. Pimple Popper Sandra Lee yağ bezesi

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