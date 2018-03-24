HABER

Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.03.2018 13:25 | Son Güncelleme

Omsk'tan Yekaterina Salomeyeva verdiği röportajda, polisliğe başladığından beri yaşadıklarını anlattı.

Önce güzellik yarışmasında dereceye giren, ardından polis olmaya karar vererek podyumları bırakan Yekaterina, yolda karşısına çıkanların 'Beni tutukla' diye yalvardığını söyledi. İşte görenlerin kayıtsız kalamadığı güzelin polisliğe nasıl başladığını anlattığı o satırlar...

Rusya`nın en güzel polisi

1 / 61

Rusya’nın güzellikleri ve zarafetleriyle dikkat çeken polis kadınları yaşadıklarını anlattı.
2 / 61

Omsk'tan Yekaterina Salomeyeva ailesinin öğretmen olmasını istediğini belirterek "Annem polis olmamı engellemek için sonuna kadar mücadele etti.
3 / 61

Ancak ben polis olmak için gizli gizli sınavlara hazırlandım" ifadelerini kullandı.
4 / 61

Eğitimini tamamladıktan sonra polislerin arasına katılan Salomeyeva, şimdilerde polis müdürü olarak görev yapıyor.
5 / 61

Çocukluğunda da karate ile uğraştığını belirten Salomeyeva, bunun kendisi için büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.
6 / 61

Salomeyava "Bana saldıran biri onu tek bir hareketle alt edebileceğimi beklemiyor. Aslında suçluları masum görünerek yanıltmak bazen faydalı oluyor" dedi.
7 / 61

Ufa'dan Alisa Selezneva, 8 yıldır polis ve çok iyi silah kullanabildiği için meslektaşları tarafından nişancı olarak anılıyor.
8 / 61

Müzisyen bir aileden geldiğini belirten Selezneva, kendisinin de güzel sanatlar fakültesinde öğrenim gördüğünü, bazı güzellik yarışmalarında birinci olduğunu, ancak daha sonra polis olmaya karar verdiğini söyledi.
9 / 61

Çocukluğundan beri polis olmak istediğini belirten Selezneva "Komiser Rex dizisinin hayranıydım. 8 yaşımdan beri üniforma girmeyi hayal ediyordum. Karmaşık işleri çözmek ve suçluları yakalamak ilgimi çekiyordu" dedi.
10 / 61

11 / 61

12 / 61

13 / 61

14 / 61

15 / 61

16 / 61

17 / 61

18 / 61

RUSYA'NIN EN GÜZEL POLİSLERİ

RUSYA'NIN EN GÜZEL POLİSLERİ
Mankenlere taş çıkartan kadın polisler..
19 / 61

20 / 61

21 / 61

22 / 61

23 / 61

24 / 61

25 / 61

26 / 61

27 / 61

28 / 61

29 / 61

30 / 61

31 / 61

32 / 61

33 / 61

34 / 61

35 / 61

36 / 61

37 / 61

38 / 61

39 / 61

40 / 61

41 / 61

42 / 61

43 / 61

Rusya`nın en güzel polisi

Rusya`nın en güzel polisi
Rusya'da Polis Günü kapsamında ülkenin en güzel polisini seçmek için yarışma düzenleneceği duyuruldu.
44 / 61

Çok sayıda kadın polis, yarışmaya üniformalarıyla çekilmiş fotoğraflarıyla başvurdu.
45 / 61

Kimi polis görev başındayken kimisi, kimisi polis merkezi binasındayken yarışma için fotoğraflarını çekip yetkililere gönderdi.
46 / 61

Başvuru yapan polisler güzellikleriyle büyülerken, görünüşleriyle modelleri aratmayan memurların fotoğrafları yerel ve ulusal basına da yansıdı.
47 / 61

Değerlendirme sürecine devam eden jüri, henüz kazanan ismi açıklamadı.
48 / 61

49 / 61

50 / 61

51 / 61

52 / 61

53 / 61

54 / 61

55 / 61

56 / 61

57 / 61

58 / 61

59 / 61

60 / 61

61 / 61

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis Rusya Rus güzel model

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Fenerbahçe Bolu'dan 6 gol yedi sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe Bolu'dan 6 gol yedi sosyal medya yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmen tutuklandı

Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmen tutuklandı

ABD arşivinden çıkan Türkiye

ABD arşivinden çıkan Türkiye

Fransa'da IŞİD'li terörist süpermarketteki müşterileri rehin aldı

Fransa'da IŞİD'li terörist süpermarketteki müşterileri rehin aldı

Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'

Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'

Ölüme terk edilen köpek ilgi ve sevgiye bakın nasıl değişti

Ölüme terk edilen köpek ilgi ve sevgiye bakın nasıl değişti

Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali

Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.