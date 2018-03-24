Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu

Önce güzellik yarışmasında dereceye giren, ardından polis olmaya karar vererek podyumları bırakan Yekaterina, yolda karşısına çıkanların 'Beni tutukla' diye yalvardığını söyledi. İşte görenlerin kayıtsız kalamadığı güzelin polisliğe nasıl başladığını anlattığı o satırlar...

Rusya`nın en güzel polisi

1 / 61 Rusya’nın güzellikleri ve zarafetleriyle dikkat çeken polis kadınları yaşadıklarını anlattı.

2 / 61 Omsk'tan Yekaterina Salomeyeva ailesinin öğretmen olmasını istediğini belirterek "Annem polis olmamı engellemek için sonuna kadar mücadele etti.

3 / 61 Ancak ben polis olmak için gizli gizli sınavlara hazırlandım" ifadelerini kullandı.

4 / 61 Eğitimini tamamladıktan sonra polislerin arasına katılan Salomeyeva, şimdilerde polis müdürü olarak görev yapıyor.

5 / 61 Çocukluğunda da karate ile uğraştığını belirten Salomeyeva, bunun kendisi için büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.

6 / 61 Salomeyava "Bana saldıran biri onu tek bir hareketle alt edebileceğimi beklemiyor. Aslında suçluları masum görünerek yanıltmak bazen faydalı oluyor" dedi.

7 / 61 Ufa'dan Alisa Selezneva, 8 yıldır polis ve çok iyi silah kullanabildiği için meslektaşları tarafından nişancı olarak anılıyor.

8 / 61 Müzisyen bir aileden geldiğini belirten Selezneva, kendisinin de güzel sanatlar fakültesinde öğrenim gördüğünü, bazı güzellik yarışmalarında birinci olduğunu, ancak daha sonra polis olmaya karar verdiğini söyledi.

9 / 61 Çocukluğundan beri polis olmak istediğini belirten Selezneva "Komiser Rex dizisinin hayranıydım. 8 yaşımdan beri üniforma girmeyi hayal ediyordum. Karmaşık işleri çözmek ve suçluları yakalamak ilgimi çekiyordu" dedi.

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18 / 61 RUSYA'NIN EN GÜZEL POLİSLERİ Mankenlere taş çıkartan kadın polisler..

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43 / 61 Rusya`nın en güzel polisi Rusya'da Polis Günü kapsamında ülkenin en güzel polisini seçmek için yarışma düzenleneceği duyuruldu.

44 / 61 Çok sayıda kadın polis, yarışmaya üniformalarıyla çekilmiş fotoğraflarıyla başvurdu.

45 / 61 Kimi polis görev başındayken kimisi, kimisi polis merkezi binasındayken yarışma için fotoğraflarını çekip yetkililere gönderdi.

46 / 61 Başvuru yapan polisler güzellikleriyle büyülerken, görünüşleriyle modelleri aratmayan memurların fotoğrafları yerel ve ulusal basına da yansıdı.

47 / 61 Değerlendirme sürecine devam eden jüri, henüz kazanan ismi açıklamadı.

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