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Onlar için uyumanın yeri yok!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 28.12.2017 11:46 | Son Güncelleme 16 saat önce

Arabada yolculuk ederken seyahat arkadaşı çoğu zaman bol yarar sağlanılacak biri haline gelebilir. Mesela su şişesini açması ya da bir şeyleri uzatması için kullanmak gibi. Fakat fotoğraflarda yer alan kadın, eşiyle yolculuk ederken hiçbir şey yapmadı.

Uykuya yenik düştüler

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Karısının bencil yaklaşımını gözler önüne sermeye karar veren adam ise yolculuk sırasında eşini fotoğraflayarak komik görüntüler ortaya çıkmasını sağladı.
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Araba kullanırken eşinin sürekli uyuduğunu kanıtlayan adam, eşinin küçükken motor sesiyle uykuya dalabilmek için eğitildiğini düşünüyor.
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Uykucu kadın ise kocasının hakkında ne düşündüğünü umursamadan derin derin uyumaya devam ediyor.
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İşte yaşanan bu durum karşısında ortaya çıkan eğlenceli görüntüler...
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UYKUYA YENİK DÜŞTÜLER

UYKUYA YENİK DÜŞTÜLER
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Anahtar Kelimeler:
uyku yolculuk araba kadın uyumak

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