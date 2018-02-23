Onlar internetin en tehlikelileri!

Zira tehlike tam olarak bu ünlü isimleri içinden çıkabiliyor.

Dikkat edin, uzak durun!

1 / 56 Çok güzel ve çok yakışıklılar; seslerine veya konuşmalarına hayranız. Ancak bir nokta var ki onları görenlerin başını fena halde yakacak büyük bir risk söz konusu!

2 / 56 Her yıl hazırlanan “en tehlikeli ünlüler” listesinde kullanıcıların en çok canlarını yakan ünlü isimler bakın kimler? Avril Lavigne

3 / 56 Harry Potter serisiyle dünyanın tanıdığı ve sevdiği ünlü İngiliz oyuncu Emma Watson da suçluların görüntülerini bolca kullandığı isimlerden.

4 / 56 Kullanıcılar sevdikleri ünlülerin medya içeriklerini yani fotoğraf, video, film ve müzik gibi eserlerini bilgisayar veya akıllı telefonlarına indirmek istediklerinden, güvenlik konusunu hiç düşünmüyorlar. Bruno Mars

5 / 56 Örneğin, sevdikleri bir şarkıcının yeni çıkan şarkısını hemen indirme isteği, erişilen web sitesindeki güvenlik risklerinin önüne geçiyor. Carly Rae Jepsen

6 / 56 Bu tür durumların önüne geçmek için, tıklayacağınız bağlantının güvenilirliğinden emin olmanız gerekiyor. Zayn Malik

7 / 56 Celine Dion bir diğer tehlikeli isim. İsmini kullanarak yayılan görüntü ve e-postalarda bilgisayar ve telefonunuzu ele geçirecek virüs hızla yayılıyor.

8 / 56 Bir başka tehlikeli ünlü de ünlü DJ Calvin Harris'ten başkası değil! Siz iyisi mi ismini veya fotoğrafını gördünüz mü tetikte olun!

9 / 56 Justin Bieber yıllardır en tehlikeli ünlüler listesinde ve bu yıl da durum değişmiyor!

10 / 56 Ünlü rapçi Diddy'nin de Bieber'ın gerisinde kalır yanı yok ve en az Bieber kadar virüs tehlikesi taşıyor.

11 / 56 Katy Perry'i bilmeyen yok; Twitter'da 100 milyonu aşkın takipçisiyle en çok takip edilen isim aynı zamanda. Ancak Perry, aynı zamanda görüntüleriyle de bir o kadar zararlı yazılım bakımından tehlikeli!

12 / 56 Ve Beyonce...

13 / 56 ALANA MAMAEVA'NIN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇALDI Krasnodar'ın Rus futbolcusu Pavel Mamaev'in eşi Alana Mamaeva'nın başı belada. Bilgisayar korsanları yıldız futbolcu 29 yaşındaki Pavel Mamaev'ın karısının çıplak fotoğraflarını çalarak Alana Mamaeva'ya şantaj yaptı.

14 / 56 PARA VERMEYİNCE... Fotoğrafların karşılığında para isteyen dijital korsanlara aman vermeyen Alana, para vermedi.

15 / 56 Bu tavır karşısında hackerler güzel modelin çıplak fotoğraflarını internet ortamına sızdırdı.

16 / 56 Alana Mamaeva'nın çıplak fotoğrafları internete düştü Bu olaydan dolayı büyük üzüntü duyan ve psikolojisi alt üst olan Mamaeva, daha eşinin de desteğiyle kısa sürede kendini toparladı.

17 / 56 Mutlu anlarını paylaşıyor Krosnadar forması giyen 29 yaşındaki Rus futbolcu Pavel Mamaev ile evli olan Alana, mutlu anlarını Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor.

18 / 56 Güzel modelin paylaşımlarından bazıları...

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