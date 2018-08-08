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Onlara bir de şimdi bakın!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.08.2018 07:55 | Son Güncelleme

Bir dönem internet ikonu olan insanlar aradan geçen yılların ardından hala eski halleriyle hafızalardaki yerini koruyorlar.

Peki bu süreçte nasıl bir değişim yaşadılar dersiniz? İşte internete bir dönem damgasını vurmuş kişilerin yaşadığı değişimler...

İnternet ikonları şimdi nasıl görünüyorlar?

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Bir zamanlar ya kendileri ya da aileleri tarafından yayınlanan fotoğraflarıyla sanal alemi sallamışlardı.
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O fotoğrafların yayınlanmasının ardından yıllar geçti.
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Dış görünüşleriyle sosyal medyada yankı uyandıran ikonlar şimdilerde nasıl gözüküyor dersiniz?
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İşte sosyal medyada ses getiren kişilerin aradan geçen yılların ardından yaşadıkları değişimler...
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fenomen ikon değişim

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