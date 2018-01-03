Onları taciz skandalı dahi durdurmadı

Son Güncelleme 5 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 03.01.2018 12:11 |5 saat önce

Bu yıl düzenlenen Rhythm & Vines festivaline taciz skandalı damga vurmuştu. Üstsüz gezen genç kız, festival alanında bulunan bir erkek tarafından taciz edilmiş, ardından kızdan dayak yemişti. Peki olay yaratan anların ardından festivalde neler yaşandı dersiniz?

Rhythm & Vines festvaline damga vuran anlar! Herkes böyle dolaşmaya başladı

1 / 51 Yeni Zelanda'daki Rhythm & Vines festvalinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

2 / 51 Festivale katılan kadınların üstsüz olduğu organizasyona geçtiğimiz günlerde karşı cinsi tarafından taciz edilen bir kadının, adamı yumrukladığı anlar anlar damga vurmuştu.

3 / 51 Giyilenlerin önemsiz olduğunu, kimsenin birbirinin vücuduna dokunma hakkı olmadığını söyleyen 20 yaşındaki kızla aynı fikirde olan gençler de festivalde tacize uğrayan hemcinsleri gibi dolaşmaya başladı.

4 / 51 Genç kızları süsleyen vücut boyama sanatçısı ise tartışma yaratan mevzunun Avrupa ülkelerinde oldukça normal karşılandığını söyledi.

5 / 51 Çıplak gezmenin ya da boyaları giysi olarak kullanmanın Avrupa festivallerinde oldukça yaygın olduğunu ve tartışmaya dahi yol açmadığını söyleyen 22 yaşındaki Jolene Guillam-Scott, vücut süslerini erkeklerin de severek kullandığını söyledi.

6 / 51 İşte festivale damga vuran taciz anında yaşananlar

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13 / 51 İngiltere rengarenk! İşte 'boks günü'ne özel kostüm partisi Birbirinden ilginç kıyafetlerle sokaklara çıkan insanlar oldukçe eğlenceli görüntüler verdi.

14 / 51 Boks Günü etkinliği Manchester'da o kadar popüler ki, renkli bir kostüm giymediği takdirde bazı gece kulüpleri müşterilerinin içeri girmelerine dahi izin vermiyor.

15 / 51 İşte Donald Trump'tan, Kaptan Amerika'ya, Kedi Kadın'dan, Playboy'un tavşanlarına kadar pek çok kişiye rastlayabileceğiniz gecede ortaya çıkan görüntüler...

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