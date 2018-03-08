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Onların ne estetik ne de makyaja ihtiyacı var! İşte Türkiye'nin doğal güzelleri

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.03.2018 08:06 | Son Güncelleme

Türk kızları sosyal medyada güzellikleri kadar doğal görünümleriyle de dikkat çekiyor.

Onların ne makyaja ne de estetik ameliyatlara ihtiyaçları var! Modellerden daha güzel fiziğe sahip olan bu Türk kızları henüz milyonları peşlerinden sürükleyemeseler de sosyal medyada hatrı sayılır takipçilere sahipler.

İşte yaşam tarzları ve doğallıklarıyla dikkat çeken Türk güzeller...

Sosyal medyadaki Türk güzeller

1 / 44

Eylül Toros

Eylül Toros
2 / 44

Şehnaz Özçalışan

Şehnaz Özçalışan
3 / 44

Aysu Tuğçe

Aysu Tuğçe
4 / 44

Gizem Orhun

Gizem Orhun
5 / 44

Duru Köse

Duru Köse
6 / 44

Sibel Gürcüoğlu

Sibel Gürcüoğlu
7 / 44

Ilım Göğem Kıyı

Ilım Göğem Kıyı
8 / 44

Pelin Özan

Pelin Özan
9 / 44

Ilgın Utin

Ilgın Utin
10 / 44

Su Melisa Coşar

Su Melisa Coşar
11 / 44

Nur Sena İnal

Nur Sena İnal
12 / 44

Ezgi Ergün

Ezgi Ergün
13 / 44

Cansu Kıvançlı

Cansu Kıvançlı
14 / 44

Bahtiyar Aydın

Bahtiyar Aydın
15 / 44

Ebru Aktaş

Ebru Aktaş
16 / 44

Hande Taşer

Hande Taşer
17 / 44

18 / 44

Öykü Kankurdan

Öykü Kankurdan
19 / 44

20 / 44

İzel Demirci

İzel Demirci
21 / 44

22 / 44

Ezgi Yalçın

Ezgi Yalçın
23 / 44

24 / 44

25 / 44

26 / 44

Tilbe Kahveci

Tilbe Kahveci
27 / 44

28 / 44

29 / 44

30 / 44

Ceren Eröz

Ceren Eröz
31 / 44

32 / 44

İpek Tumay

İpek Tumay
33 / 44

34 / 44

Belen Alkan

Belen Alkan
35 / 44

36 / 44

Eda Akkır

Eda Akkır
37 / 44

38 / 44

Aslı Ateş

Aslı Ateş
39 / 44

40 / 44

Büşra Canbaz

Büşra Canbaz
41 / 44

42 / 44

43 / 44

Deniz İrem

Deniz İrem
44 / 44

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Anahtar Kelimeler:
Türk güzel sosyal medya

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